Ceferin détruit la Super League : "Une invention italienne"

Le président de l'UEFA s'est fermement opposé à la création d'une Super League européenne, considérant ce projet comme un danger pour le football.

Alexander Ceferin ne s'en cache pas : il est totalement opposé à la Super League.

Ces dernières semaines, une information émerge, faisant état d'une nouvelle compétition européenne disposant du soutien de la FIFA. Celle-ci ne concernerait qu'une poignée de clubs historiques, comptant parmi les plus riches et les plus performants du continent. Mais ce projet ne rencontre pas l'approbation du président de l'UEFA.

"Cette décision tuerait le football"

S'exprimant au «Sportlab», comme le rapporte le «Corriere dello Sport», le numéro un du football européen a même qualifié de "poison" ce projet. "Je pense que c'est une invention italienne, ce n'est pas notre proposition. Ce serait l'un des projets les plus ennuyeux au monde (...) cette décision tuerait le football", a-t-il confié.

Parmi les principaux promoteurs de la Super League, figurerait notamment Andrea Agnelli, dirigeant de la Turin, qui dans le passé avait déjà discuté publiquement de la possibilité de créer une compétition avec les meilleurs clubs d'Europe et au-delà. Une chose est sûre, ce projet n'a pas terminé de faire parler...