Tottenham - José Mourinho n'a pas apprécié et le fait savoir

José Mourinho a été contraint de sortir quatre joueurs à la pause face à Antwerp (1-0)... Avant de livrer une énième conférence de presse surréaliste.

Non qualifié pour la Ligue des Champions, ne se console pas vraiment avec la . Battus en par le Royal Antwerp (1-0), les Spurs ont livré une bien piètre prestation. José Mourinho a même été contraint de sortir quatre joueurs à la pause... Avant de livrer une énième conférence de presse surréaliste.

"C'est aussi leur opportunité de saisir la chance à deux mains"

"C'est juste de dire que les joueurs avec de mauvaises performances influencent l'équipe mais aussi une équipe influence les performances individuelles. Ce n'est pas à moi d'individualiser et d'apporter quelques noms à la table. Vous pouvez le faire vous-même. Vous me dites toujours 'pourquoi ce joueur ne joue pas ?'. Peut-être que vous ne me demandez pas cela depuis quelques semaines car vous avez la réponse", a lancé le Portugais, visiblement déçu par ses joueurs jeudi soir.

"Vous savez quelle est notre meilleure équipe. J'aime toujours penser que les joueurs méritent une opportunité. Nous avons une grande équipe avec beaucoup de bons joueurs. C'est ma responsabilité de leur donner des opportunités mais c'est aussi leur opportunité de saisir la chance à deux mains. Et demander plus. Ce soir montre que mes choix futurs vont être très faciles", a ensuite ajouté le coach des Spurs. Sortis à la pause, Vinicius, Alli, Lo Celso et Bergwijn peuvent s'inquiéter pour leur temps de jeu.