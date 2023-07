Ce que le Real est prêt à offrir pour recruter Mbappé dès cet été

La direction du Real se serait finalement résolue à enrôler Kylian Mbappé dès cette année. Mais il y a montant qu’elle s’est jurée de ne pas dépasser.

Contrairement à ce que croyait Nasser Al-Khelaifi, le Real Madrid et Kylian Mbappé n’ont pas conclu d’accord tacite pour un transfert gratuit en 2024. Aucun deal n’a été bouclé et il s’avère que la Casa Blanca est même disposée à accueillir la star française dès cet été. Un dénouement à même d’arranger l’ensemble des parties.

Le Real veut avoir Mbappé rapidement

Rodrigo Faez du média ESPN a fait savoir ce samedi que les Madrilènes ont fini par se persuader que récupérer le Bondynois avant la fermeture du mercato en cours ne serait pas une si mauvaise idée. Cela leur permettrait notamment de combler le vide qu’ils ont en attaque depuis le départ de Karim Benzema.

Le Real est prêt à passer à l’action, mais en imposant quelques conditions au PSG. La première c’est que le transfert soit conclu avant le 15 aout prochain, ce qui correspond à la date de l’ouverture de la Liga espagnole. Les Merengue espèrent finaliser l’affaire rapidement afin de pouvoir accueillir Mbappé dans leurs rangs le plus tôt possible. Il y a urgence dans ce cas et la première semaine d’aout sera certainement décisive dans les négociations entre les deux parties.

L’autre condition c’est que le Real ne montera pas au-delà de 200M€ pour l’acquisition de l’international français. C’est encore loin des 250M€ exigés par Paris pour son joueur vedette, mais on peut imaginer un rapprochement entre les deux positions. Vendre Mbappé à la somme que veut payer le Real serait déjà un excellent deal pour le club francilien, sachant que l’ancien monégasque n’a plus qu’un an de contrat du côté de Parc des Princes.

Un contrat de cinq ans attend Mbappé

Telles sont donc les modalités soumises par le Real pour que ce transfert ait lieu et l’avenir nous dira si elles seront acceptées ou pas. En attendant, tout serait prêt déjà du côté de Madrid pour accueillir le génie français et en faire la nouvelle tête de gondole de Bernabeu. Un contrat jusqu’en 2029 lui aurait été concocté.