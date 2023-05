"Ce n'est pas un secret", Ten Hag veut un numéro 9 le plus vite possible

Kane a été dans une forme brillante pour les Spurs cette saison, marquant 24 buts en 33 matchs en Premier League, et Ten Hag a maintenant confirmé que United doit acheter un nouvel attaquant cet été, Cristiano Ronaldo étant parti, laissant Marcus Rashford et Anthony Martial, plus le prêté Wout Weghorst, comme les options à Old Trafford.

Un nouvel attaquant en urgence

Selon le Daily Mail, Ten Hag a déclaré : "Tout le monde sait, ce n'est pas un secret, que sur l'ensemble de la saison, nous avons eu une pénurie de numéros 9. Tout d'abord, nous avons eu l'abandon de Ronaldo, puis Anthony Martial n'était souvent pas disponible, Jadon Sancho n'était souvent pas disponible, puis vous avez une pénurie de joueurs de première ligne.

"Avec moins de joueurs, nous devons couvrir de nombreux matches. Nous avons donc besoin de joueurs en première ligne qui renforcent l'équipe.

Le contrat de Kane expire à la fin de la saison prochaine, ce qui signifie qu'il sera probablement contraint de prendre une décision importante cet été. Les Red Devils ont déjà été associés à un transfert et sont prêts à offrir à Kane un contrat d'une valeur de 300 000 £ par semaine. Le Mail rapporte cependant que United ne souhaite pas s'engager dans des négociations prolongées avec le président des Spurs, Daniel Levy ; United n'a pas signé de joueur de Tottenham depuis l'achat de Dimitar Berbatov en 2008.