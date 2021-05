Ce joueur du Real Madrid qui admet sa saison difficile

Le Real Madrid a signé une saison blanche et ce joueur admet avoir eu des difficultés.

L'ailier du Real s'est exprimé après avoir appris qu'il n'était pas dans la liste pour jouer l'Euro avec l'Espagne. C'est la première saison complète pour l'Espagnol après la grave blessure au genou qu'il a subie à l'été 2019, une qui l'a empêché de jouer pendant neuf mois.

Et le joueur merengue a pris le temps d'expliquer ses sentiments aux fans tout en les remerciant pour leur soutien continu. Via ses comptes de médias sociaux, il a réfléchi à ce que la saison a signifié pour lui.

«Ce fut une saison difficile, au cours de laquelle, malgré les obstacles, nous avons fait un grand effort d’équipe, luttant pour gagner jusqu’à la fin. Pour moi, personnellement, ce fut une année de grand apprentissage, de surmonter la douleur et les situations qui m'ont rendu beaucoup plus fort et m'ont aidé à grandir en tant que joueur."

«Il est maintenant temps de s'arrêter et d'affronter la saison prochaine avec toute la force du monde pour donner le meilleur de moi-même. Merci Madridistas pour votre soutien. La saison prochaine sera plus facile avec vous plus près de nous. #HalaMadrid »

Les supporters du Real espèrent que leur héros pourra avoir une autre saison relativement sans blessure et produire tout le potentiel qu'il a déjà montré par à-coups.

Asensio part désormais en vacances, mais il a encore un autre objectif en tête: un voyage aux Jeux Olympiques de Tokyo pour jouer un rôle de premier plan. Il fait partie des plus de 24 ans à être vaccinés, bien que cela ne lui garantisse toujours pas une place car De la Fuente doit choisir les trois joueurs seniors parmi un groupe d'environ huit présélectionnés.

L'Espagnol prendra quelques semaines de temps d'arrêt pour se déconnecter, puis commencera à travailler sur sa forme physique en vue de figurer sur la liste que De la Fuente partagera le 30 juin.