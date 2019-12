Ce dont Arsenal a besoin au mercato d'hiver

Les Gunners sont dans la deuxième partie de tableau en Premier League et ont un nouvel entraîneur, donc il pourrait y avoir beaucoup de changements.

Mikel Arteta n’est en poste que depuis quinze jours mais il est déjà sur le point de connaître son premier mercato en tant qu'entraîneur principal d' . En public, l'Espagnol a déclaré qu'il n'avait pas fait de plans fixes avec le club sur les recrues et les départs potentiels de janvier, mais il a certainement discuté de la stratégie de recrutement du club avec le chef du football, Raul Sanllehi, le directeur technique, Edu, et le reste du groupe de direction d'Arsenal au cours du processus qui a conduit à sa nomination.

Unai Emery n'a pas été en mesure de faire des achats en janvier dernier en raison de restrictions financières, ce qui signifie que le seul ajout à l'équipe était Denis Suarez, qui a été prêté par Barcelone. L'argent sera à nouveau peu important cette année, bien que certains départs puissent permettre à Arsenal de se lancer le marché si une opportunité décente se présente. Ci-dessous, Goal jette un œil à ce que le club du nord de Londres pourrait faire en janvier...

Départs Probables

La grande nouvelle est, bien sûr, le départ imminent de Granit Xhaka, qui devrait rentrer en pour rejoindre le . Le départ de l'ancien milieu de terrain du était inévitable à partir du moment où il est entré en guerre avec les fans d'Arsenal après son remplacement contre en octobre. Il s'agissait simplement de savoir s'il partirait en janvier ou à la fin de la saison.

Granit Xhaka fait pression pour qu'un accord avec le Hertha Berlin soit conclu immédiatement et bien que Mikel Arteta ait exprimé son admiration pour le joueur, il est fort probable qu'il partira tant qu'Arsenal sera satisfait du montant du transfert.

Granit Xhaka a un contrat jusqu'en 2023 et Arsenal souhaite récupérer les 35 millions de livres sterling qu'ils ont payés pour l'international suisse en 2016. Il y a aussi une chance que Shkodran Mustafi puisse partir si la bonne offre arrive, mais, comme ce fut le cas en été, le défenseur central allemand ne sera pas expulsé du club, même s'il a été clairement indiqué qu'il est libre de partir.

Il est peu probable qu'Arsenal fasse toute autre vente définitive en janvier, mais certains jeunes, dont Emile Smith Rowe, pourraient être prêtés, tout comme Konstantinos Mavropanos, à condition qu'un défenseur central soit recruté.

Eddie Nketiah semble également prêt à revenir dans le nord de Londres après son prêt à Leeds étant donné que lui et Arsenal sont frustrés de son manque de temps de jeu à Elland Road. Leeds ne veut pas perdre le jeune attaquant, mais il est maintenant presque certain de retourner à l'Emirates avant de partir dans un autre club de Championship, avec Bristol City en tête. Il y a aussi de l'intérêt pour Nketiah dans des clubs en Allemagne.

Arrivées Probables

Le départ de Granit Xhaka rendrait un nouveau milieu de terrain central une nécessité. Le grand dilemme d'Arsenal est donc de savoir s'il faut essayer de combler l'écart temporairement avec un de prêt ou de faire appel à un remplaçant de façon permanente en pensant au long terme. Les Gunners détiennent depuis longtemps un intérêt pour Adrien Rabiot qui remonte à l'époque d'Arsène Wenger.

Unai Emery était également un fan du milieu de terrain et Arsenal a tenté de le faire signer gratuitement alors qu'il était en fin de contrat avec le Paris Saint Germain l'été dernier, mais le Français a finalement rejoint la . Cependant, les choses ne se sont pas bien passées pour le joueur de 24 ans à Turin jusqu'à ce jour et Arsenal pourrait essayer de tenter de convaincre la Juventus pour un prêt pour le reste de la saison si Xhaka finissait par obtenir son transfert à Berlin.

Sur le plan défensif, tout dépend du départ de Mustafi et des résultats des scanners qui seront effectués sur le genou de Calum Chambers suite à la blessure qu'il a subie contre . Arsenal veut faire entrer un nouveau défenseur central, mais il sait que William Saliba arrivera l'été prochain, une fois qu'il aura terminé la saison avec Saint-Etienne. Il n'y a pas d'accord en place avec le club français qui pourrait permettre à Saliba de rejoindre les Gunners en janvier, bien qu'Arsenal puisse tenter d'explorer cette option.

Dayot Upamecano a suscité un vif intérêt cet été et le joueur de 21 ans reste en haut de la liste des cibles d'Arsenal mais, d'un point de vue économique, un accord pour la star du serait difficile cet hiver, même s'il entre maintenant dans les 18 derniers mois de son contrat. Une nouvelle offensive d'Upamecano reste plus probable en fin de saison.

Cela laisse Arsenal dans une situation difficile, une situation qui pourrait à nouveau les voir se tourner vers une option de prêt à court terme pour les mener jusqu'au mercato estival, lorsqu'ils auront plus de poids financier et que plus de leurs objectifs seront accessibles. Il y avait un certain intérêt pour Daniele Rugani pendant l'été et étant donné son manque de temps de jeu cette saison pour la Juventus, il pourrait être une option une fois de plus.

Comment Arsenal va jouer

Arsenal a été décimé par les blessures de ces dernières semaines, notamment en défense, où ils ont dû fair sans arrière gauche et avec un arrière droite en mois, Kieran Tierney, Sead Kolasinac et Hector Bellerin.

Bukayo Saka et Ainsley Maitland-Niles ont effectué l'intérim, mais l'équipe d'Arteta sera sans aucun doute plus forte au retour des titulaires du poste. Arteta a aligné son équipe dans une formation 4-2-3-1 lors de ses deux premiers matches au club et ce système semble être celui avec lequel l'Espagnol restera pendant la seconde moitié de la saison.

Lorsqu'ils seront en forme, Bellerin et Tierney occuperont certainement les positions d'arrière latéral et Gabriel Martinelli pourrait bien jouer sur le côté gauche de l'attaque, Pierre-Emerick Aubameyang devenant son attaquant de pointe préféré aux dépens d'Alexandre Lacazette.

La grande question sera de savoir qui remplira le rôle de Xhaka s’il part pour l’Allemagne.

Est-ce que ce sera Rabiot ? Ou Arteta choisira-t-il d'attendre l'été et d'associer Matteo Guendouzi et Lucas Torreira pour le reste de la saison ?