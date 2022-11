CdM 2022 : au Qatar, la bière coûte très cher !

Mauvaise nouvelle pour les fans de football présents au Qatar pour la Coupe du monde, qui débutera le 20 novembre et prendra fin le 18 décembre. Selon le média britannique The Times, une pinte de bière l’unité coûtera… 50 rials qataris, soit environ 13,20 euros !

🔺 NEW: A 500ml Budweiser will set fans in Qatar back £11.60, as promises that beer would be made cheaper during the World Cup go unfulfilled



