CdM 2022 : Neymar donne rendez-vous à Messi pour une finale Brésil-Argentine !

Coéquipiers au Paris Saint-Germain, Neymar et Lionel Messi ont évidemment abordé le sujet de la Coupe du monde ensemble. Rendez-vous en finale ?

Finale de la Copa America 2021 et finale de la Coupe du monde 2022 ? Battus par Lionel Messi et l’Argentine (0-1) lors de la compétition continentale, Neymar et le Brésil veulent prendre leur revanche au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre, ndlr). Le droitier a d’ores et déjà donné rendez-vous au gaucher.

"Je dis à Messi que je serai champion"

"On en parle peu, mais parfois on plaisante sur le fait de se croiser en finale. Je dis à Messi que je serai champion et que je gagnerai contre lui, et on rigole bien. Jouer avec lui et Kylian Mbappé est un énorme plaisir. Ce sont deux grands, Messi a longtemps été le meilleur au monde", a estimé le Ney dans The Telegraph.

Le Parisien s’est ensuite confié un peu plus longuement sur son coéquipier français, qu’il aurait préféré avoir avec lui lors du Mondial : "Kylian est un jeune joueur qui a grandi et a montré son potentiel, et qui a encore beaucoup à faire. C'est toujours génial de jouer avec les plus grands, j'ai toujours préféré ça parce que les chances de gagner sont plus élevées", a rappelé Neymar.

Un groupe relevé pour le Brésil

Pour rappel : l’Argentine sera dans le groupe C avec l’Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne, tandis que la France figurera dans la poule D avec l’Australie, le Danemark et la Tunisie. Enfin, le Brésil bataillera avec la Serbie, la Suisse et le Cameroun dans le groupe G.