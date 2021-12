Carrick quitte Manchester United après quinze ans au club

La victoire de jeudi contre Arsenal (3-2) sera le dernier acte de la carrière de Michael Carrick à Manchester United. L'entraîneur intérimaire a annoncé qu'il quittait son poste d'entraîneur à Old Trafford.

Carrick a pris la tête de l'équipe à titre temporaire après le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer en novembre, et a mené United à deux victoires et un match nul lors de ses trois matches.

Mais il ne restera pas en poste lorsque Ralf Rangnick reprendra le poste de manager jusqu'à la fin de la saison en cours.

"Michael Carrick a décidé de quitter son poste d'entraîneur de l'équipe première et de quitter le club à la fin de son mandat de manager intérimaire", a révélé United dans un communiqué publié peu après la victoire du club contre Arsenal jeudi.

John Murtough, directeur du football, a expliqué : "Michael part avec les plus sincères remerciements et les meilleurs vœux de tout le monde à Manchester United après 15 ans de services exceptionnels au club en tant que joueur et entraîneur. Bien que nous soyons tristes de le voir partir, nous respectons et comprenons la décision de Michael."

Carrick a ajouté : "Mon passage dans ce grand club restera toujours comme les meilleures années de ma carrière. Lorsque j'ai signé pour la première fois il y a plus de 15 ans, je n'aurais jamais pu imaginer, dans mes rêves les plus fous, gagner autant de trophées et je n'oublierai certainement jamais les souvenirs fantastiques que j'ai vécus en tant que joueur et en tant que membre de l'équipe d'entraîneurs.

"Cependant, après mûre réflexion, j'ai décidé que le moment était venu pour moi de quitter le club. Je tiens à exprimer mes remerciements à tous les joueurs et une mention spéciale au personnel d'encadrement. Travailler de longues heures avec un groupe de personnes aussi formidables a été un réel plaisir et j'ai noué des amitiés durables.

"Je suis, et je serai toujours, un fan de Manchester United et j'assisterai à autant de matchs que possible. Je voudrais souhaiter à Ralf, au personnel, aux joueurs et aux fans le meilleur pour l'avenir et j'ai hâte d'être dans les tribunes et de soutenir les garçons en tant que fan."

Carrick quitte Old Trafford après 15 ans au club en tant que joueur et entraîneur.

Il a initialement signé en 2006 en provenance de Tottenham et est resté à United pour le reste de sa carrière avant d'occuper un poste dans le staff lors de sa retraite en 2018.

L'ancien milieu de terrain anglais termine son bref mandat sur le banc après avoir contribué à stabiliser le navire après le départ de Solskjaer, alors qu'il a également décroché la qualification pour la phase finale de Ligue des champions avec la victoire contre Villarreal.

"Cela n'a pas été une décision facile à prendre mais je pense que c'est la bonne. J'avais l'intention de prendre un congé après avoir fini de jouer, mais ça ne s'est jamais produit. J'ai l'impression que c'est le bon moment pour m'éloigner et quelle façon de finir", a-t-il déclaré à Amazon après le choc contre Arsenal.

"C'est ma décision à 100 %. Au cours de la semaine dernière, j'étais conscient que je respectais le club et le manager qui arrivait. J'ai pensé que c'était la bonne chose à faire pour le club et pour Ralf [Rangnick] et j'en suis assez content.

"Nous étions dans une situation où il y avait une responsabilité de voir ces matchs jusqu'au bout. La loyauté envers Ole est un peu un facteur, mais beaucoup de choses ont pesé dans ma décision.

"J'ai eu de bons moments, de bons souvenirs et je suis fier des joueurs au cours des trois derniers matchs. Je l'ai juste dit [aux joueurs] et ils étaient un peu choqués et surpris, un peu émus dans le vestiaire. J'ai réussi à tenir le coup. Ça n'a pas été facile de ne pas le dire aux gens, mais j'avais un travail à faire."

Depuis jeudi, les Red Devils sont huitièmes en Premier League, à 14 points du leader Chelsea et à cinq points de la dernière place en Ligue des champions.