Carragher craint un départ de Salah : "Il pourrait vouloir le Real Madrid ou le Barça sur son CV"

L'ancien défenseur des Reds pense que l'attaquant égyptien aimerait peut-être se tester en Liga tout en profitant des années de pointe de sa carrière.

Mohamed Salah voudra peut-être avoir le "FC Barcelone ou le sur son CV", déclare Jamie Carragher, la légende de étant consciente que la menace d'offres très élevées aux alentours des 100 millions d'euros venant de l' pèse sur l'avenir de la superstar égyptienne à Anfield. Mohamed Salah a laissé la porte ouverte aux poids lourds de la pour qu'ils interviennent dans les futurs mercatos.

L'attaquant des Reds n'exclut rien en ce qui concerne sa prochaine étape de carrière, il existe donc une possibilité qu'il puisse être attiré loin de la par une énorme offre. Il lui reste peu à accomplir en , avec une , un et une Premier League remportées à Liverpool. Le joueur de 28 ans a également décroché le titre de meilleur buteur du championnat et un prix du joueur PFA de l'année, marquant 111 buts en 178 apparitions à Liverpool.

Ses normes élevées ont commencé à baisser récemment, un sort connu également par le reste de la redoutable unité offensive de Liverpool, mais il reste une option pour les dirigeants des plus grands clubs européens. Carragher l'a admis, en disant dans The Mirror : "Mo Salah est certainement l'un de ces joueurs qui regarderaient sa carrière et voudraient peut-être Barcelone ou le Real Madrid sur son CV. Certains joueurs voient leur carrière comme ça".

Carragher ne voit pas Salah partir l'été prochain

"Je pense qu'Eden Hazard a toujours voulu aller au Real Madrid à un moment donné. Je ne serais pas surpris s'il y a quelques années, alors que Mo Salah préparait sa carrière, c'était quelque chose qu'il aurait aimé faire, mais je pense que la situation actuelle - financièrement et son âge - signifie que les clubs n'ont pas ce genre d'argent pour lui. Vous parlez de plus de 100 millions d'euros et je pense que le Real Madrid et Barcelone regardent Mbappe ou Haaland ou même Mane avant Salah maintenant en raison de son âge", a ajouté l'ancien défenseur anglais.

"Ces deux clubs ne regorgent pas d'argent et le contrat de Mohamed Salah a encore du temps à courir à Liverpool. Donc, en tant que fan de Liverpool, je n'ai pas peur qu'il parte bientôt", a conclu la légende des Reds. Jamie Carragher a ajouté à propos des récentes présentations de Mohamed Salah : "Mohamed Salah n’a pas été en grande forme ces derniers temps - mais on peut dire la même chose de l’équipe entière".

"Ensuite, vous le regardez et il est toujours le meilleur buteur de la Premier League, vous pensez donc qu'il doit seulement faire une performance et marquer un but. Il ne passe normalement pas aussi longtemps sans but", a conclu Carragher. Liverpool a de nouveau fait un match sans marquer lors de sa dernière sortie, alors qu'il était tenu dans un match nul et vierge par son rival , et cherchera à redécouvrir son étincelle lorsqu'il accueillera jeudi.