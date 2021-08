Carlos Bianchi : "Avec Messi, le PSG se rapproche de la Ligue des champions"

L'ancien attaquant argentin passé par le PSG est conquis par l'arrivée de son compatriote dans la capitale française.

La signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain fait l'unanimité chez les observateurs du football français et les supporters du club de la capitale. Plusieurs anciens du club ont également affiché leur enthousiasme à commencer par Carlos Bianchi, ancien attaquant argentin ayant marqué l'histoire du PSG. Dans une interview accordée à L'Equipe, l'ancien attaquant passé par le PSG entre 1977 et 1979 a avoué qu'il était totalement conquis par l'arrivée de son compatriote à Paris.

"Dès que j'ai su que le Barça ne pouvait pas le prolonger, je me suis dit qu'il signerait au PSG. Surtout que Pep Guardiola a toujours dit que son club ne prévoyait pas de le recruter. Peu de clubs pouvaient se le payer. J'étais persuadé qu'il finirait à Paris. C'est le meilleur joueur du monde qui débarque ! On ne parle pas d'un "grand transfert, comme cela a pu être le cas avec Neymar. Messi, c'est une autre dimension. Tout ce qui tourne autour de lui est hors norme", a confessé Carlos Bianchi.

"L'objectif suprême du PSG est de terminer champion d'Europe. Rien d'autre ne l'intéresse. Avec Leo, ils font encore un pas vers la Ligue des champions, même s'ils auraient pu la remporter à deux reprises. Seulement, voilà, dans les matches décisifs, l'équipe n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Comme lors de la finale contre le Bayern Munich, avec une défaite 0-1 à la clé. Avoir Messi avec soi est un immense plus. C'est certainement ce qui manquait au club. Mais il ne faut pas non plus se dire que tout va reposer sur lui. Sergio Ramos, l'ancien capitaine du Real Madrid, et Georginio Wijnaldum, celui des Pays-Bas, sont aussi arrivés cet été et la concurrence va être impressionnante à chaque poste", a ajouté l'ancien attaquant argentin.

"Messi peut montrer qu'il peut briller hors de son cocon"

Carlos Bianchi ne doute pas une seule seconde du succès de Lionel Messi malgré ses 34 ans : "Il est encore très en forme. Il a été épargné par les graves blessures au cours de sa carrière et n'a jamais connu de véritables coupures. Il peut encore briller pendant deux ou trois ans au plus haut niveau. Je pense que c'est un beau challenge pour Messi. Il a l'occasion de montrer qu'il peut briller loin de son cocon, où il a passé vingt et une années de sa vie".

L'ancien attaquant du PSG considère que sa venue fera du bien à la Ligue 1 et rappelle que le club de la capitale doit trouver la bonne formule pour briller collectivement : "La Ligue 1 va faire un bond en avant qualitatif avec lui et les autres joueurs recrutés par Paris. Mais si on regarde la saison dernière, en début de saison, tout le monde pensait que le PSG serait champion de France avec je ne sais combien de points d'avance... Et on a vu le résultat. En Ligue des champions, les choses se compliqueront à partir des huitièmes de finale, car sur deux matches aller-retour, ça peut aller très vite".

"Mais l'effectif du Paris Saint-Germain est d'un niveau exceptionnel, avec trois des quatre meilleurs attaquants du monde ! Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar vont former un trio incroyable. À part Harry Kane et Robert Lewandowski, je ne vois pas d'attaquants aussi forts. (...) Si le trio offensif est en feu mais que la défense est aux abois, tout tombe à l'eau. Chaque équipe repose sur un équilibre. Une bonne équipe peut gagner n'importe quel match mais sans équilibre elle n'aura aucune chance de briller sur la durée", a conclu Carlos Bianchi.