Carlo Ancelotti répond une bonne fois pour toutes aux rumeurs

Pendant une bonne partie de l'année 2023, l'avenir de Carlo Ancelotti au Real Madrid a fait l'objet de spéculations.

En effet, il est fortement pressenti pour prendre la tête de la sélection brésilienne, un poste actuellement vacant.

Le contrat d'Ancelotti au Real Madrid expire à la fin de la saison prochaine et il semble qu'il ne le renouvellera pas, de nombreux rapports suggérant qu'il prendra la tête du Brésil l'été prochain.

Cependant, interrogé sur le sujet, Ancelotti s'est montré optimiste, déclarant qu'il n'avait pas l'intention de quitter le Real Madrid à ce stade, comme l'indique The Athletic.

"Je ne parlerai jamais du Brésil, ni de ce qui va se passer. Je suis l'entraîneur principal du Real Madrid et je reste. Je ne parlerai plus de ce sujet. J'ai un contrat et je m'y tiendrai.

"Renouvellement ? Je ne suis pas pressé. J'ai une confiance totale dans ce club, on verra ce qui se passera cette saison."

Il reste à voir si Ancelotti effectuera sa dernière saison à la tête du Real Madrid, mais si c'est le cas, il voudra partir en ayant remporté encore plus de succès avec le club.