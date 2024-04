Cancelo, l'énorme affront

Cancelo a composé son équipe de rêve à 5. Lionel Messi n'est pas retenu, tandis que Cristiano Ronaldo et Ronaldinho font partie du groupe.

Sans surprise, le joueur prêté par le FC Barcelone a trouvé de la place dans sa sélection pour quelques coéquipiers de l'international portugais. Il a également opté pour des collègues de Manchester City, ce qui lui a permis d'avoir l'embarras du choix parmi ceux qu'il a côtoyés.

Cancelo n'a toutefois pas réussi à intégrer Messi, octuple Ballon d'Or, dans ses rangs. Le défenseur polyvalent, actuellement prêté en Catalogne, a préféré miser sur l'énigmatique Ronaldinho, ancien international brésilien et grand joueur blaugrana.

L'article continue ci-dessous

Cancelo a expliqué ce choix à FIFPRO : "Comme vous le savez déjà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est mon joueur préféré, celui qui m'a fait aimer le football". Le joueur de 29 ans a ajouté qu'il avait choisi Ronaldo plutôt que Messi : "Cristiano pour être une légende de mon pays, pour tous les buts qu'il a marqués et pour continuer à inspirer les jeunes".

Les stars de Manchester City Ederson, Ruben Dias et Bernardo Silva complètent l'équipe de rêve de Cancelo, dont les capacités défensives, les instincts créatifs et le rythme de travail sont reconnus. Cancelo espère être aligné aux côtés de Dias, Silva et Ronaldo lors du Championnat d'Europe en Allemagne cet été.