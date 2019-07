CAN, Sénégal - Aliou Cissé : "Ça restera dans les annales du foot africain"

Le sélectionneur du Sénégal était heureux de la qualification pour la finale de la CAN, conscient d'avoir brisé une malédiction longue de 17 ans.

Vainqueur d'un match aux allures de combat face à la Tunisie ce dimanche soir (1-0), le , annoncé comme l'un des grands favoris depuis le début de la compétition, s'est montré à la hauteur des attentes en se qualifiant pour la finale de la . Une victoire sur la plus petite des marges, obtenue grâce à un but rocambolesque, qui suffit toutefois au bonheur d'un peuple qui attendait cela depuis 17 ans.

Au sortir de la rencontre, Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions, avait justement conscience de l'exploit que venaient de réaliser ses joueurs, tout en ayant une pensée pour son prédécesseur Alain Giresse, aujourd'hui sélectionneur de la et adversaire du soir.

"Ca restera dans les annales du foot africain"

"C'est une fierté. Ça faisait dix-sept ans qu'on n'était pas arrivés à ce niveau, depuis ma génération en 2002 (défaite 3-2 aux t.a.b. contre le Cameroun). Je félicite Alain Giresse car il m'a légué un groupe et il m'a permis de mieux le connaître. On a eu de longues discussions. Cette qualification est aussi pour lui, car il a fait un bon boulot au Sénégal. Il fait partie aussi de ce travail-là", a confié Aliou Cissé en conférence de presse.

De plus, Aliou Cissé est revenu sur la tension palpable sur le terrain lors de la rencontre, rendant le scénario de celle-ci encore plus marquant. "C'est le charme du foot, cette excitation. C'est indécis, on ne maîtrise rien du tout. Le match a été incroyable, ça restera dans les annales du foot africain", a ensuite ajouté le sélectionneur sénégalais. Maintenant, place à l'Algérie en finale, vendredi soir.