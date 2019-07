CAN 2019 - Sénégal - Tunisie (1-0 a.p.), le Sénégal se qualifie pour la finale !

Le Sénégal a composté son ticket pour la finale de la CAN en domptant la Tunisie (0-0). Il y retrouvera l'Algérie ou le Nigeria.

Si cette demi-finale entre le et la n'a pas atteint des sommets dans le jeu, elle restera dans les mémoires pour ses rebondissements. C'était une bataille fermée, intense, âpre, mais son histoire de penalties en fin de match lui a donné une autre saveur.

Avant l'entame du dernier quart d'heure, tout aurait pu basculer pour la Tunisie, d'abord, quand Koulibaly a dévié un ballon de la main. Une faute du Napolitain sanctionnée, mais Sassi n'est pas parvenu à convertir son penalty (73e). Quelques minutes plus tard, ce sont les Lions de la Téranga qui ont eu la balle de match au bout du pied en obtenant un penalty à leur tour après une action individuelle d'Ismaila Sarr, mais l'ancien Bordelais Saivet a manqué sa tentative (79e) !

Pas de tirs aux but, mais une histoire de penos

Il fallait bien cela pour réveiller les spectateurs de l'enceinte du Caire, qui n'avaient pas eu à se mettre grand chose sous la dent jusqu'alors. Dans un premier acte où l'enjeu a éclipsé le jeu, Youssouf Sabaly a failli trouver la faille d'une magnifique inspiration, mais sa frappe enroulée à mi-distance s'est écrasée sur la barre (26e). Juste avant la pause, Sadio Mané, entreprenant mais pas en réussite, a lui aussi failli délivrer les siens mais la star de a manqué d'efficacité après avoir éclipsé Hassen (43e).

Sur le reculoir, la Tunisie est revenue avec de meilleures intentions pour passer la vitesse supérieure au début du second acte. Les Aigles de Carthage auraient alors pu passer devant, mais ils n'ont pas fructifié ce temps fort. Khenissi (48e) puis Sassi (49e) n'ont pas converti deux situations chaudes. Le score n'a pas évolué malgré ces cinq minutes folles en fin de match, et c'est aux prolongations que les deux formations ont dû se départager. Et à ce petit jeu-là, aussi, le suspense a duré jusqu'au bout.

Le Sénégal a marqué, enfin, lorsque Dylan Bronn a dévié la trajectoire d'un coup-franc excentré dans son propre but après une sortie complètement manquée de Mouez Hassen (0-1, 100e). Dans une configuration idéale, le Sénégal s'est pourtant fait peur dans les dernières minutes. Idrissa Gueye a bien cru avoir provoqué un penalty en touchant à nouveau un ballon de la main mais la VAR a sauvé les Lions de la Téranga. L'équipe d'Aliou Cissé retrouvera l' ou le pour une finale très attendue, vendredi. Leur première finale depuis 17 ans.