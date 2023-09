CAN : Les pays organisateurs des éditions 2025 et 2027 dévoilés

C’est officiel ! Les pays organisateurs des éditions 2025 et 2027 de la Coupe d’Afrique des Nations sont désormais connus.

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de l’édition 2025 était initialement attribuée à la Guinée, elle vient d’être officiellement délocalisée. La Confédération africaine de football (CAF) la retire à celle-ci et vient de l’attribuer à une autre nation africaine de cuir rond.

Maroc organise la CAN 2025

La Guinée, à deux ans de l’organisation de la prestigieuse compétition africaine des sélections à elle attribuée, ne semble pas prête. En effet, la CAF avait jugé bon de lui retirer l’organisation. Alors, un nouvel appel à candidature a été lancé avec plein de candidatures, comme celles de l’Algérie et du Nigéria, ce dernier voudrait coorganiser le tournoi avec le Bénin.

Mais ce mardi, veille de l’annonce du pays organisateur de la CAN 2025, l’Algérie, qui candidatait également pour l’édition 2027, a décidé de se retirer de la course. Pareil pour la nation des Super Eagles, qui fait marche en arrière. Ce qui tourne en faveur du pays des Lions de l’Atlas, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde au Qatar, qui obtient l’organisation de la compétition en 2025.

Une organisation tripartite pour la CAN 2027

Par ailleurs, ce même mercredi, au Caire en Egypte, lors du comité exécutif de la CAF, l’instance dirigeante du football africain a profité pour dévoiler le pays hôte de l’édition après celle qui se tiendra au Maroc, notamment celle de 2027.

En effet, c’est une candidature tripartite qui a été retenue. Là, il s’agit de trois pays de la région du Conseil des Associations de Football d'Afrique de l'Est et Centrale (CECAFA), qui se sont adjugé l’organisation. Il s’agit du trio Kenya-Tanzanie-Ouganda, qui est désigné par la CAF pour accueillir la CAN 2027.

Alors que beaucoup s’attendait à la candidature du Sénégal, c’est celle du trio susmentionné, qui a retenu l’attention des membres de la CAF. Justifiant son choix, la CAF a expliqué que c’est la volonté de développer également ces régions du football pour poursuivre l’ascension du foot africain qu’il a jugé bon d’attribuer l’organisation au trio Kenya-Tanzanie-Ouganda.

Faut-il rappeler que pour l’édition 2023, qui sera jouée entre janvier et février de l’année 2024, c’est la Côte d’Ivoire, qui l’organise. Non retenu pour l'édition 2027, le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, s'adjuge l'organisation de l'édition 2029. Quant à celle de 2031, la Confédération africaine de football (CAF) sort complètement du continent. Elle l'attribue en effet au Qatar.