Bagarre après Maroc - RDC : Un cadre des Lions de l'Atlas calme le jeu

Un cadre de la sélection marocaine a calmé le jeu après la bagarre qui a éclaté au terme du match entre le Maroc et la RD Congo.

C’est l’image du jour en Coupe d’Afrique des Nations. Au terme de la rencontre opposant le Maroc à la RDC lors de la deuxième journée du tournoi, une bagarre générale a éclaté entre les deux équipes. Après l’incident qui a même entraîné des suppositions à une éventuelle insulte raciste, un cadre des Lions de l’Atlas est sorti du silence pour calmer le jeu.

Walid Regragui se défend des accusations de racisme

Le match entre le Maroc et la République du Congo s’est soldée par un score nul (1-1). Mais il y avait un autre duel après le coup de sifflet final entre le sélectionneur marocain, Walid Regragui, et le défenseur congolais, Chancel Mbemba. Selon les informations, Regragui aurait lancé une insulte raciste à l’encontre de Mbemba, déclenchant ainsi la bagarre après la réponse du Congolais.

Mais le sélectionneur du Maroc a une autre version qui laisse entendre c’est plutôt le défenseur de l’OM qui aurait provoqué la bagarre. « Je n’ai rien à dire sur ça. J’ai beaucoup de respect pour Mbemba. Peut-être que c’est l’adrénaline qui l’a fait répondre comme ça. Il n’y a pas de soucis. Je regrette car on n’a pas donné une belle image ni nous, ni la RDC », a déclaré Walid Regragui en conférence de presse.

Chancel Mbemba rancunier

Cependant, Chancel Mbemba de son côté, a confirmé les premiers recoupements de la scène. Interrogé en zone mixte, l’international congolais a déploré les propos de Walid Regragui à son endroit, tout en refusant de dévoiler le contenu desdits propos.

« Moi, je ne suis pas parfait, mais quand je suis sur le terrain je respecte tout le monde. Le respect doit être réciproque. Moi, je respecte leur coach. J’ai les vidéos de ce qui s’est passé mais je n’ai pas envie de balancer. Moi, je glorifie le Dieu et je garde mon silence. C’est mieux. Tout le monde connait Chancel et je respecte tout le monde. Mais il y a la justice divine. Je ne croyais pas que ces mots pouvaient sortir de la bouche d’un coach. Ce qu’il a dit ? C’est à lui de parler », a regretté Chancel Mbemba.

Romain Saïss lance un message à l'unité

Au milieu de toute cette guéguerre qui continue entre les deux hommes, un cadre du Maroc a préféré calmer le jeu. Capitaine des Lions de l’Atlas, Romain Saïss a lancé un message de paix et d’unité à l’endroit des deux nations, rappelant l’esprit de fair-play qui doit caractériser le football.

« Le football reste du sport, avec de la tension de l’adrénaline et j’en passe. Ce qui est sûr le terrain reste sur le terrain on fait tous des erreurs avec la pression et l’enjeu d’une grande compétition. Mais il ne faut pas tout mélanger et laisser place à un déferlement de haine de part et d’autre. On est tous fiers de représenter l’Afrique, fiers d’être africains peu importe nos origines. Ne nous divisons pas pour des bêtises cela reste du foot, restons unis pour montrer le meilleur visage dans cette CAN et la fraternité qui unie notre continent. Africa United », a-t-il écrit sur son compte Instagram.