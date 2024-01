CAN 2023 : L’énorme sortie de Riyad Mahrez après l’élimination de l'Algérie

Très critiqué depuis l’élimination de l’Algérie à la CAN 2023, Riyad Mahrez vient de sortir de son mutisme.

Mardi soir, l’Algérie a été battue par les Mourabitounes de la Mauritanie (1-0) au Stade de Bouaké dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations qui se dispute en Côte d’Ivoire. Ainsi, les Algériens ont quitté la compétition. Revenu au pays, Riyad Mahrez donne de la voix.

Belmadi out, Patrice Beaumelle dans le viseur

Après être accrochée lors des deux premières journées de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations, l’Algérie, qui devait battre la Mauritanie en dernière journée, n’avait pas réussi à sa mission Les Fennecs ont été surpris par les Mourabitounes (1-0). Ainsi, les Verts ont quitté la compétition par la petite porte après avoir été sur le toit de l’Afrique en 2019.

Comme annoncé par GOAL en matinée, la nouvelle a été officialisée dans la soirée. Djamel Belmadi a quitté son poste de sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie. N’ayant pas réussi à qualifier les Verts pour le tour suivant de la CAN en Côte d’Ivoire, l’ancien milieu de terrain des Guerriers du désert a jugé bon de quitter la tête du staff technique. Après le départ du technicien algérien, la FAF songerait à Patrice Beaumelle, l’actuel coach du MC Alger, pour prendre les rênes de la sélection. Aussi, le nom de Hervé Renard est cité. Mais l’actuel sélectionneur des Bleues n’envisage pas un départ de l’Equipe de France féminine.

Mahrez estime être le « responsable » de la déroute algérienne

Tout comme le désormais ex-sélectionneur Djamel Belmadi, le capitaine Riyad Mahrez est aussi très critiqué pour des copies indigestes livrées lors de cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Revenu au pays cette nuit après l’élimination, l’ancien joueur de Manchester City fait son mea culpa.

« C’est nous les responsables, moi le premier, et je mets tout le monde dessus. On n’a pas été à la hauteur ces 2-3 dernières années et on le paye. On est déçus et très tristes pour les supporters algériens et nos familles, car c’est pour le peuple qu’on joue. On est très touchés et on espère que ça va rebondir avec un nouveau coach. Je ne sais pas quel sera mon objectif, j’ai la tête à l’envers. Ce n’est pas facile de sortir d’un tel échec », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par La Gazette du Fennec.

Mahrez s’en prend aux médias algériens

Interrogé sur l’échec cuisant en Côte d’Ivoire, le capitaine des Verts reconnaît que l’équipe algérienne n’a pas été à la hauteur des attentes. « On n’a pas été bons, on n’a pas été à la hauteur. On a tellement gagné pendant longtemps, mais dans le football, tu gagnes et tu perds, mais tu perds plus que tu gagnes. Le problème ? Je ne sais pas. On avait de bons joueurs et un super coach. Je pense que l’équipe à 3-4 joueurs près sont les meilleurs joueurs d’Algérie », a ajouté lLe natif de Sarcelles.

Par ailleurs, l’attaquant d’Al-Ahli FC (Arabie Saoudite) s’en est pris aux médias, qui ne font pas un travail pour encourager les efforts fournis afin de forcer la motivation. « Beaucoup de journalistes sont contre nous, ils ne mettent pas une pression positive. Mais bon, ce n’est pas ça l’excuse. Mais je trouve ça dommage qu’il y a une telle pression médiatique autour de nous. C’est pas comme si on avait gagné 10 Coupes d’Afrique et qu’on était tout le temps les favoris », a conclu Mahrez.