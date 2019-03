Les qualifiés, le tirage au sort, les chapeaux... Tout savoir sur la CAN 2019

Depuis ce dimanche, on connait les 24 qualifiés pour la CAN 2019. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur le tournoi final et le tirage au sort.

Avec le succès de l' face à la Libye ce dimanche soir (2-1) à Tripoli, la phase de qualification de la CAN 2019 a pris fin. L'ensemble des groupes ont livré leur verdict et on connait à présent les 23 sélections qui vont prendre la direction de l'Egypte en juin prochain pour la phase finale du tournoi.

La compétition promet d'être très excitante, mais d'ici là il y a encore quelques mystères à lever, comme celui de la composition des six groupes. Ça sera fait à l'occasion du tirage au sort qui sera effectué au Caire. Quand aura-t-il lieu ? La réponse à cette question, et à de nombreuses autres vous sont dévoilées ci-dessous. À travers cette présentation, vous deviendrez ainsi incollable sur la 23e édition de la Coupe d'Afrique.

Qui sont les 24 qualifiés ?

En plus de l'Egypte, pays organisateur et appelé à remplacer en toute urgence le Cameroun, 23 pays vont disputer cette édition de la CAN. Une première puisque depuis 1998, la compétition reine de l'Afrique se disputait avec 16 sélections seulement.

L'article continue ci-dessous

C'est la première fois que le tournoi continental réunira autant de nations. La majorité des grandes sélections seront présentes, mais il y aura aussi quelques absents de marque puisque parmi les anciens lauréats il y a eu trois sélections qui sont passées à la trappe ( , Ethiopie, Soudan et Zambie).

Concernant les novices, fort logiquement, il n'y en a jamais eu autant. Le Burundi, la et le vont tous participer à leur toute première CAN.

La liste des qualifiés Pays Nbre de participations Egypte 24 19 Madagascar 1 15 17 11 Ouganda 7 18 18 Mauritanie 1 12 Cote d'Ivoire 23 22 Kenya 6 Angola 8 Burundi 1 Cameroun 19 Guinée-Bissau 2 Namibie 3 Zimbabwe 4 RD Congo 19 Benin 4 Tanzanie 2 Afrique du Sud 8

Quand aura lieu le tirage au sort ?

Le tirage au sort de la phase finale de la CAN se déroulera le 12 avril prochain dans la capitale égyptienne du Caire. Six groupes de quatre pays, issus de chapeaux différents, seront constitués à cette occasion. Le tirage au sort permettra également à chaque sélection de connaître son programme complet et les dates de ses matches.

Quels sont les chapeaux pour le tirage au sort ?

Les chapeaux pour le tirage au sort de la CAN sont déjà connus, puisqu'ils sont constitués en fonction de la position des participants au dernier classement FIFA. Découvrez-les ci-dessous.

Les chapeaux pour le tirage au sort Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 Egypte Maroc Ouganda Mauritanie Ghana Nigeria Afrique du Sud Namibie Tunisie RD Congo Guinée Bissau Cote d'Ivoire Algérie Zimbabwe Kenya Cameroun Mali Angola Madagascar Sénégal Guinée Burundi Tanzanie

Quand aura lieu la phase finale ?

La phase finale de la aura lieu du 21 juin au 19 juillet 2019. Elle se déroulera dans six stades différents. L'Egypte avait déjà organisé cette épreuve à trois reprises par le passé, et il en est sorti vainqueur deux fois.

Où sera diffusée la CAN 2019 ?

En la Coupe d'Afrique 2019 sera diffusée sur beIN Sports. Le tournoi dans son intégralité sera retransmis sur les différentes chaînes du diffuseur (beIN Sports 1, beIN Sports 2...).