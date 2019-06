CAN 2019 - La liste des 23 du Sénégal avec Thioub et Ismaïla Sarr

Aliou Cissé a dévoilé ce mercredi sa liste de 23 joueurs pour représenter le Sénégal à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

Ce mercredi, Aliou Cissé, qui avait déjà composé un groupe de 25 joueurs pour la prochaine qui va avoir lieu en Egypte durant le mois de juin, s'est séparé de deux éléments. Le sélectionneur du a choisi de se passer des services du milieu de terrain du , Sidy Sarr, ainsi que du joueur de l'AS Nancy Lorraine, Santy Ngom, afin de réduire sa liste à vingt-trois joueurs à une dizaine de jours du début de la compétition.

Bien évidemment, de nombreux joueurs évoluant en sont présents dans la liste d'Aliou Cissé. Ils sont neuf au total avec Abdoulaye Diallo, Édouard Mendy, Saliou Ciss, Youssouf Sabaly, Sada Thioub, Keita Baldé, Mbaye Niang, Ismaïla Sarr et Moussa Konaté. Les deux stars de l'équipe, Sadio Mané, vainqueur de la avec , et Kalidou Koulibaly, le roc de , sont aussi présents, tout comme le cadre, Idrissa Gueye, et le phénomène Mbaye Diagne, auteur de 30 buts dans le championnat turc cette saison.

La liste des 23 du Sénégal :

Gardiens : Abdoulaye Diallo (Rennes, France), Edouard Mendy (Reims, France) et Alfred Gomis (Spal, )

Défenseurs : Saliou Ciss ( , France), Youssouf Sabaly ( , France), Moussa Wagué ( , ), Lamine Gassama (Göztepe, ), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Pape Abou Cissé (Olympiacos, Grèce) et Salif Sané ( , )

Milieux : Idrissa Gueye ( , ), Alfred Ndiaye (Malaga, Espagne), Badou Ndiaye ( , Turquie), Krépin Diatta ( , ), Cheikhou Kouyaté ( , Angleterre), Henry Saivet (Bursaspor, Turquie) et Sada Thioub (Nîmes, France)

Attaquants : Keita Baldé (AS , France), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Mbaye Diagne (Galatasaray, Turquie), Mbaye Niang (Rennes, France), Ismaïla Sarr (Rennes, France) et Moussa Konaté (Amiens, France)