CAN 2019 - Claude Le Roy voit l'Algérie en finale

Le sélectionneur du Togo Claude Le Roy voit une finale Algérie-Sénégal lors de la CAN 2019.

L'Alérie affronte la en quarts de finale de la CAN 2019 ce jeudi, mais pour Claude Le Roy, les Algériens se dirigent tout droit vers la finale où ils retrouveront le . La revanche du match de phase de poules entre les deux équipes, qui avait vu les Fennecs triompher.

Néanmoins, le sélectionneur du ne voit pas les Algériens l'emporter cette fois : "Je pense qu’on pourrait assister à un deuxième match -Sénégal en finale. Et là, les Sénégalais sont revanchards et peut-être qu’ils ne se feront pas piéger comme ce fut le cas lors du premier tour", a analysé Le Roy pour la version électronique du quoitidien marocain Le Matin.

Avec 9 buts marqués et zéro encaissé, l'Algérie a fait une très bonne impression jusqu'ici lors de cette CAN 2019. Ce qui n'a pas échappé au tacticien tricolore, lequel voit les Verts d'Algérie au dessus du en termes de potentiel ludique :

"On sent une équipe marocaine cohérente, mais qui arrive un petit ton en dessous de l’Algérie. Cette dernière a franchi un palier important, impressionnant ! Toutefois, le Maroc reste l’une des plus belles équipes africaines. Avant le début de la CAN 2019, je voyais le Maroc, l’Égypte et le Sénégal légèrement au-dessus de l’Algérie. Maintenant, l’Algérie est passée devant, elle m’a vraiment impressionné. Mais attention, ce n’est pas un championnat. Si c’était le cas, les Fennecs seraient assurés de finir champions", a tempéré le coach des Eperviers dans des propos relayés par DzFoot.com.

"Il y a trois matchs à élimination directe et tout peut arriver. On sait qu’un match de foot peut basculer par malchance, à cause d’une expulsion… donc il faut être vigilant. Mais sur la qualité, l’Algérie est au-dessus", admire-t-il.