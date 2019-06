Actu mercato - Toutes les infos et rumeurs de transferts en direct

Dans une interview accordée ce lundi à RMC Sport, Eric Maxim Choupo-Moting a annoncé vouloir rester au PSG.

Invité de l'émission "Footissime" sur RMC Sport ce lundi, Eric Maxim Choupo-Moting a fait part de son envie de rester au PSG.

"Oui, bien sûr. J'aime vraiment le PSG, le public, la ville. Bien sûr que j'aimerais être là. Normalement, je serai là, parce que j'ai encore un contrat, résume l'attaquant. Dans le football, on ne sait jamais mais j'ai encore un contrat et je me sens très bien", a expliqué le Camerounais.