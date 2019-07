CAN 2019 : Bagarre dans la tribune de presse en marge de Sénégal-Tunisie

En marge de la demi-finale de la CAN entre le Sénégal et la Tunisie, une bagarre entre des journalistes a éclaté dans la tribune de presse, dimanche.

Au cours de la demi-finale entre le et la , la tension est très vite monté sur le terrain, mais également dans les tribunes. Dans la petite tribune de presse du Stade du 30 juin au Caire, des heurts ont eu lieu entre plusieurs journalistes sénégalais et tunisiens avant et pendant la rencontre.

Plusieurs altercations ont en effet éclaté au cours de la rencontre, mais quelques secondes après le penalty sifflé en faveur de la Tunisie suite à une faute de Badou Ndiaye (75e), une bagarre a éclaté pendant plusieurs minutes, impossible à stopper par la sécurité.

🔴💥 Le match entre le #Sénégal et la #Tunisie se joue aussi dans la tribune de presse entre journalistes des deux pays. #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/KlakIkhY5C — LSI AFRICA (@lsiafrica) 14 juillet 2019

Comme le montre les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, la situation a dégénérée entre les deux parties jusqu’au moment du deuxième penalty accordé, et également raté, pour les Lions Indomptables (81ème).

Plusieurs journalistes tunisiens ont d’ailleurs quitté le stade avant le coup de sifflet finale, où le Sénégal s’est finalement qualifié pour la finale (1-0, a.p.) après un but de Dylan Bronn contre son camp.