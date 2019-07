CAN 2019 - Atal se blesse avec l'Algérie face à la Côte d'Ivoire

Le latéral algérien a dû quitter ses coéquipiers sur blessure face à la Côte d'Ivoire ce jeudi.

L' défie la ce jeudi pour un quart de finale très attendu de la Coupe d'Afrique 2019 et les Fennecs, considérés comme beaucoup comme les favoris de la compétition, eux qui n'ont toujours pas encaissé de but, ont ouvert le score par le biais de Sofiane Feghouli grâce à un très joli but dès la 20e minute.

L'Algérie a ensuite dominé, tentant de faire le break. Après avoir été lancé en profondeur par Feghouli, Youcef Atal est stoppé par Kanon au duel. Les Algériens demandent le penalty, mais ne l'obtiennent pas. Le latéral droit niçois a pris un coup sur l'action, se tenant l'épaule, il laissait même provisoirement ses coéquipiers à dix.

À la demie-heure de jeu, Atal souffrant manifestement de la clavicule, cédera finalement sa place à Zeffane. Reste à savoir si l'Algérie parviendra à garder son avantage au tableau de marque sans son défenseur latéral jusqu'à la fin...