Camavinga mal noté, Deschamps scandalisé !

Auteur d’une bourde lors du match entre la France et l’Ecosse, mardi soir, Eduardo Camavinga reçoit la pire note. Deschamps en colère.

La France était aux prises avec l’Ecosse, mardi soir, au Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy dans le cadre d’un match amical. A l’issue de cette rencontre, les Bleus s’imposent largement sur le score de 4-1 devant l’Ecosse, malgré la prise de l’avantage plus tôt par cette dernière.

Camavinga très mal noté

Contrairement au mois dernier, les Bleus ont rassuré en ce mois d’octobre. Vainqueur des Pays-Bas (1-2) pour le compte des éliminatoires de l’Euro 2024, l’Equipe de France a clos sa trêve internationale par un succès, mardi, avec une écrasante victoire sur l’Ecosse. Mais les Bleus se sont fait surprendre au début du match.

Alors que Eduardo Camavinga cherchait Aurélien Tchouameni dans sa propre surface, il délivre une passe de son pied faible (droit) à son adversaire, l’Ecossais Billy Gilmour, qui s’impose face à Mike Maignan pour ouvrir le score pour la Tartan Army (11e). Mais les Bleus ont fini par prendre le dessus en s’imposant 4-1 grâce à un doublé historique de Benjamin Pavard, un but de Kylian Mbappé sur penalty et de Kingsley Coman.

Après cette rencontre, L’Equipe du soir a attribué une note de "3" au milieu de terrain central du Real Madrid, qui a offert une passe décisive aux Ecossais. En effet, le journaliste Bertrand Latour attribue une note médiocre à l’international français (12 sélections, 1 but).

Didier Deschamps agacé

Sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps n’est pas d’accord avec la note attribuée à son joueur, même s’il admet qu’Eduardo Camavinga n’a pas comblé les attentes, mardi soir, à Lille. Toutefois, le technicien français lui attribue une faible note également.

« Pour moi, c’est inadmissible (qu’on lui donne 3 comme note, ndlr). Je lui mets 5. Vous mettez ce que vous voulez, mais vous êtes sévère, trop sévère. Il a fait une erreur qui l’ conditionné les 10, 15 minutes qui ont suivi parce qu’à partir du moment où on a égalisé, on a pris l’avantage… », a déclaré Didier Deschamps.

De son côté, après le match, le joueur du Real Madrid reconnaît son erreur. Mais il se réjouit que cela n’ait pas eu un impact négatif sur le match, puisque l’Equipe de France a remporté la partie. Le natif de Cabinda (Angola) est heureux de la copie livrée mardi soir.

« Une erreur de ma part sur le 1er but .j’avais continué à faire ce que je sais faire. L’équipe a gagné et sur un large succès. Je suis très heureux et ma famille est venue nombreuse pour me soutenir. Pavard ? J’étais choqué de le voir en renard des surfaces. Il a fait un très bon match », a-t-il déclaré au micro de TF1.