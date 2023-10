L'équipe de France a battu (4-1) ce mardi l'Écosse en amical. Une victoire qui réjouit Didier Deschamps.

Grâce à un doublé et à deux autres buts de Kylian Mbappé et de Kingsley Coman, l’équipe de France s’est offert une belle victoire (4-1) contre l’Ecosse en amical. Une victoire que Didier Deschamps savoure.

« Des certitudes non ? Dans le foot, il n’y en a pas. Mais des convictions. Durant le premier quart d’heure, on a été apathiques avec une erreur qui amène le but. Et après, on a fait de bonnes choses en y mettant des ingrédients. C’est bien pour le groupe qui était là, en répartissant du temps de jeu en plus. On clôture un très bon stage. Pavard ? Il fait partie des joueurs les plus expérimentés. C’est pour ça qu’il a récupéré le brassard. Ces deux buts ? Ce n’est pas le registre ou je l’attends, mais c’est bien. C’est super pour lui. C’est moi qui ai décidé de le mettre en défense centrale, ce n’est pas lui. A partir du moment où il n’était pas à l’aise comme latéral, et même mal à l’aise... après dans l’axe, il y a du monde. Sur ce qu’il a faut ce soir, il a du mérite. Et ça amènera encore plus de concurrence. Chaque match donne sa vérité. Upamecano – Konaté, il y avait aussi du répondant. » a déclaré Deschamps à la fin du match au micro de TF1.

Griezmann, « On a tout fait pour donner du spectacle »

Antoine Griezmann (attaquant de l’équipe de France sur TF1) : « On avait mal commencé le match. On a mis 10, 15 minutes à entrer dans le match. Apres, on a remis les choses dans l’ordre. On a tout fait pour donner du spectacle aux gens, obtenir la victoire. On est très satisfaits. Benjamin Pavard ? J’ai vu qu’il faisait appel au poteau et je lui ai mis fort. C’est magnifique. En plus, il termine avec le brassard. Que demander de plus ? »

Camavinga, heureux

Eduardo Camavinga (milieu de terrain de l’équipe de France sur TF1) : « Une erreur de ma part sur le 1er but .j’avais continué à faire ce que je sais faire. L’équipe a gagné et sur un large succès. Je suis très heureux et ma famille est venue nombreuse pour me soutenir. Pavard ? J’étais choqué de le voir en renard des surfaces. Il a fait un très bon match 3.

Benjamin Pavard (défenseur de l’équipe de France sur TF1) : « C’est vrai que je suis quelqu’un de plutôt adroit. Là, j’ai l’opportunité. Je suis content pour moi et pour l’équipe. Je me suis très bien senti. En même temps, il y a une très bonne ambiance. Je sentais que je pouvais marquer. J’ai mis un doublé et c’est tant mieux. Défenseur central ? Très content de ce que j’ai fait. Je n’avais pas de pression, j’étais sûr de moi. A ce poste-là, je me sens hyper bien. Je remercie le coach de m’avoir fait confiance à ce poste-là. Tout le monde a vu que c’était mon meilleur poste. Mal commencé ? On était concentrés, mais on a eu 15 premières minutes compliquées. Camavinga s’est bien remis dans le match. Le plus important c’est qu’on ait gagné. Eduardo est encore jeune et va apprendre. Il y a une superbe concurrence et on se tire vers le haut. On va continuer à avancer et travailler en club ».