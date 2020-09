Ligue 1 : Rennes leader, Lens confirme, Dijon s'enfonce

Trois victoires à l'extérieur lors du multiplex de la Ligue 1 : Rennes à Nîmes, Brest à Dijon et Lens à Lorient.

Quatre matches de se déroulaient à 15h00 et trois clubs se sont imposés à l'extérieur !

Nîmes – Rennes : 2-4

Superbe match aux Costières avec six buts. Les Rennais se sont imposés grâce à un doublé de Serhou Guirassy (12e, 39e) dont c'était la première titularisation et des buts de Nayef Aguerd (73e) et Benjamin Bourigeaud au bout du bout du temps additionnel (90+7e).

Nîmes était pourtant revenu deux fois au score par l'intermédiaire de Cubas (37e) et Ferhat (55e). Fort de cette victoire, Rennes, occupe la tête de la .

Angers – Reims : 1-0

Victoire logique des Angevins dominateurs tout au long du match. Reims a été réduit à dix dès la 42e minute après l'expulsion de Faes pour un pied haut sur Bobichon dans la surface. Sur le penalty qui suivait, Bahoken voyait son tir repoussé par Rajkovic, le portier rémois. Mais Bahoken se rattrapait en marquant le seul but du match en deuxième période (55e).

Avec deux succès en trois journées, Angers réalise un bon début de saison tandis que Reims (un nul et deux défaites) court encore après sa première victoire en championnat.

– Brest : 0-2

Brest plus fort que la douleur pour s'imposer à Dijon. Les Bretons ont perdu deux joueurs sur blessure en première période : Ronaël Pierre-Gabriel cédait sa place à Julien Faussurier (21e) puis Haris Belkebla était remplacé par Cristian Battochio (24e).

Mais cela n'a pas entamé le moral des Bretons qui ont ouvert le score juste avant la pause par Perraud, bien lancé par Charbonnier (42e) avant de clôturer la marque dans les arrêts de jeu par Cardona d'une très belle reprise de volée acrobatique (90+5e).

Battu lors de ses deux premiers matches, le enregistre sa première victoire de la saison tandis que Dijon perd son troisième match en autant de journées…

Lorient – Lens : 2-3

Après son succès face au PSG, Lens confirme avec une nouvelle victoire. Les Sang et or étaient pourtant menés dès la 14e minute par Lorient (but de Grbic) mais ils n'ont pas paniqué et ont renversé le score grâce à Kakuta (32e s.p.), Medina (34e) et Ganago (63e). En vain, Lorient réduisait l'écart par Wissa dans les arrêts de jeu (90+3e).

Avec deux succès en deux journées, le promu lensois effectue un superbe retour en Ligue 1. Quant aux Lorientais, également promus, après leur victoire inaugurale lors de la première journée, ils subissent un deuxième revers d'affilée.