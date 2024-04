Camavinga cash sur Benzema et Mbappé

La star du Real Madrid, Eduardo Camavinga, a révélé son coéquipier le plus talentueux lors d'une interview avec Oh My Goal.

L'international français a été un joueur essentiel pour les Blancos depuis le début de la saison, alors que les Merengue se battent actuellement pour remporter la Liga et la Ligue des champions de l'UEFA. Camavinga sera également un personnage clé pour la France cet été, alors qu'elle se rendra en Allemagne pour l'Euro 2024 en juin dans l'optique d'un nouveau triomphe continental. La France a été un thème récurrent dans la réflexion de Camavinga sur l'identité de son meilleur coéquipier de tous les temps, avant une éventuelle association avec Kylian Mbappé. Les deux joueurs devraient revenir de l'Euro 2024 en tant que coéquipiers de club, le Bondynois devant confirmer son transfert au Real Madrid avant le début du tournoi. Benzema meilleur que Mbappé Cependant, bien qu'il ait eu l'occasion de saluer son nouveau collègue, Camavinga a opté pour l'ancienne star du Real Madrid, Karim Benzema, en tant que choix numéro 1. "Le meilleur joueur avec lequel j'ai joué ? Si je devais en choisir un. Kylian Mbappé n'est pas avec moi au quotidien, donc je dirais Karim Benzema ", a-t-il déclaré. L'article continue ci-dessous Les deux dernières campagnes de Benzema à Madrid ont été les meilleures de son illustre carrière, puisqu'il a été le capitaine du club lors des campagnes victorieuses en Liga, en Copa del Rey et en Ligue des champions aux côtés de Camavinga.