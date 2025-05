Ca se bouscule au portillon pour Jonathan Tah

Real Madrid vs Celta Vigo

Manchester United cherche à dérober un défenseur au nez et à la barbe de Barcelone et du Real Madrid

L'avenir de Jonathan Tah devrait se décider dans les semaines à venir. L'international allemand a déjà fait part de son intention de quitter le Bayer Leverkusen à l'expiration de son contrat le 30 juin, ce qui signifie qu'il prendra le large. À ce stade, certains des plus grands clubs européens se disputent sa signature.

Barcelone a cherché à recruter Tah pendant la majeure partie de la saison, cherchant à renforcer ses options en défense centrale. Mais bien que favori pour le recruter pour le début de la saison 2025-26, la concurrence est rude.

Le Real Madrid s'est lancé dans la course pour Tah ces dernières semaines, cherchant à résoudre ses problèmes défensifs, et le Bayern Munich est également intéressé. Cependant, ces trois clubs pourraient être supplantés par Manchester United.

Comme l'a rapporté Florian Plettenburg, Manchester United est le dernier club en date à s'intéresser vivement à Tah, dont le contrat avec Leverkusen arrive à son terme.

« Manchester United est entré dans la course pour Jonathan #Tah et souhaite recruter le défenseur central de 29 ans gratuitement cet été. Des discussions ont eu lieu avec sa direction. Tah n'a toujours pas signé avec le FC Barcelone, mais le Barça le souhaite absolument. Le FC Bayern et le Real Madrid sont également intéressés, tant que son transfert à Barcelone n'est pas finalisé. »

Barcelone semble toujours favori à ce stade, mais aucun consensus clair ne se dégage quant à un transfert. Le défenseur pourrait ne pas être nécessaire, sauf en cas de départ d'Andreas Christensen ou de Ronald Araujo cet été, et aucun de ces scénarios n'est garanti.