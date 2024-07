"C'est une horreur absolue", Kylian Mbappé jette son masque avant la Belgique

Kylian Mbappé met au rebut son masque avant le coup d’envoi du match des 8es de finale de l’Euro 2024 contre la Belgique, ce lundi.

C’est incroyable. Ce lundi 1er juillet 2024, l’Equipe de France défie la Belgique (18 heures) pour le compte des huitièmes de finale de l’Euro en Allemagne. Mais avant ce choc, le capitaine des Bleus met au rancart son masque qu’il utilise en raison de sa fracture du nez survenue lors de la première journée contre l’Autriche (0-1).

Mbappé ne veut plus de son masque

Forfait contre les Pays-Bas (0-0) pour le compte de la deuxième journée, Kylian Mbappé était de retour lors de la dernière journée de la phase de groupes quand les Bleus ont été accrochés par la Pologne (1-1). Mais le joueur de 25 ans avait joué avec un masque en raison de sa blessure au nez. Mais le néo-attaquant madrilène ne se sent pas à l’aise avec le visage couvert. En conférence de presse, dimanche, Mbappé balance sur le masque.

Instagram/ Equipe de France de Football

« Jouer avec un masque, c'est une horreur absolue. J'ai changé de masque parce qu'à chaque fois, quelque chose n'allait pas. C'est compliqué parce que ça limite la vision, la sueur reste bloquée. J'avais l'impression que j'étais en 3D et que j'étais invité à l'Euro en VIP. Je voyais les gens mais j'avais l'impression que ce n'était pas moi qui jouait. Dès que je pourrais l'enlever, je le ferai. C'est chiant. Je dois dire merci aux masques », a déploré le Bondynois qui veut tout donner pour éliminer une fois encore la Belgique.

Mbappé déjà dans le groupe WhatsApp du Real Madrid ?

En mai, Kylian Mbappé a officialisé son départ du Paris Saint-Germain. Un peu plus de deux semaines plus tard, l’ancien Monégasque a signé en faveur du Real Madrid pour les cinq prochaines saisons. Si des rumeurs évoquent la présence du Bondynois dans le groupe WhatsApp de travail de la Maison Blanche, le capitaine français dément.

Getty

« Non je ne suis pas dans le groupe encore (rires). Ça ne devrait plus tarder, je n'ai pas parlé avec Thibaut. Heureusement qu'il n'est pas là, avec lui ça aurait été plus dur », a souligné l’ancien joueur du PSG.