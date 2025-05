C'est fini ! La date de départ d'Ancelotti dévoilée

Carlo Ancelotti semble destiné à quitter le Real Madrid cet été, mais la date exacte de son départ reste inconnue à ce stade.

Il a été fortement pressenti pour devenir le prochain sélectionneur du Brésil après son départ du Santiago Bernabéu, bien que cette décision ait été remise en question en début de semaine.

Ancelotti avait déclaré aux responsables de la Fédération brésilienne de football qu'il ne prendrait ses fonctions qu'en août, afin de rester à la tête du Real Madrid pour la Coupe du Monde des Clubs, qui se déroule en juin et juillet. Cette déclaration a été rejetée, et bien que cela ait fait craindre qu'un accord ne soit plus possible, l'Italien pourrait toujours prendre les rênes de la Seleçao.

Ces derniers efforts ont semé la confusion quant à la date de départ d'Ancelotti du Real Madrid, mais selon Relevo, cela pourrait dépendre d'un résultat.

Dans 10 jours, le Real Madrid se rendra au Stade olympique Lluis Companys de Montjuïc pour affronter Barcelone, rival pour le titre de Liga. Selon les informations, Ancelotti pourrait partir immédiatement en cas de défaite de son équipe, car ses chances de conserver son titre seraient alors quasiment nulles.

Cependant, une victoire maintiendrait la course au titre à trois journées de la fin – et signifierait également qu'Ancelotti resterait au moins jusqu'à la fin de la saison nationale, augmentant ainsi ses chances de se rendre aux États-Unis pour la Coupe du Monde des Clubs.

La date du départ d'Ancelotti reste à déterminer, mais il est quasiment certain qu'il le fera. Xabi Alonso devrait prendre les rênes du Bernabéu plus tard dans l'été, ce qui marquerait le début d'une nouvelle ère pour les Merengues.