C'est fait ! Pogba débarque en France !

L'ancien milieu de terrain de Manchester United et de la Juventus, Paul Pogba, est arrivé en France pour passer sa visite médicale, alors qu'il est sur le point de finaliser son transfert à l'AS Monaco.

Ce transfert marquerait son retour au football de compétition après avoir été frappé par une interdiction de quatre ans pour dopage, qui a ensuite été réduite par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à 18 mois.

Pogba est sur le point de finaliser un transfert vers l'AS Monaco, marquant son retour au football compétitif après une longue suspension pour dopage. BBC Sport a récemment rapporté que l'international français était en pourparlers avancés pour un contrat de deux ans avec le club de Ligue 1. Pogba est maintenant arrivé à Nice et se rendra bientôt à Monaco pour passer sa visite médicale avant de signer son contrat.

Le milieu de terrain de 31 ans, qui a précédemment joué pour Manchester United et la Juventus, a été suspendu provisoirement après avoir été testé positif lors d'un contrôle aléatoire après le match d'ouverture de la saison 2023-24 de la Juventus contre l'Udinese. Initialement suspendu pour quatre ans en raison de la présence de DHEA, une substance qui augmente la testostérone et figure sur la liste des substances interdites de l'Agence mondiale antidopage, Pogba a vu sa sanction réduite à 18 mois suite à un appel en octobre. Dans son jugement, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a noté que Pogba avait consommé du DHEA par inadvertance et que la substance n'améliore les performances que chez les femmes, atténuant ainsi la gravité de l'affaire.

Éligible pour rejouer depuis mars après avoir quitté la Juventus, Pogba est maintenant prêt à relancer sa carrière avec Monaco. Le vainqueur de la Coupe du Monde 2018 pourra probablement participer à la pré-saison de l'équipe de Ligue 1 et commencer la saison normalement s'il est en forme.