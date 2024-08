C’est fait, la recrue tant espérée débarque à l’OM

Toulouse vs Marseille

L’Olympique de Marseille vient de boucler le transfert de sa onzième recrue estivale.

Après 10 recrues officialisées cet été, l’Olympique de Marseille n’a pas fermé la porte. Ainsi, le club phocéen s’est mis à la recherche d’un autre profil surtout en attaque après que le Camerounais, Faris Moumbagna s’est gravement blessé lors de la première journée de Ligue 1 contre Brest (1-5).

Plusieurs pistes pour remplacer Moumbagna

Ça a été un gros coup dur pour Roberto De Zerbi et l’Olympique de Marseille. Lors du match de la première journée du championnat de France, le club basé dans les Bouches-du-Rhône a perdu Faris Moumbagna, qui aurait été victime d’une rupture du ligament croisé. Avec cela, seul Elye Wahi, recruté cet été, est le seul avant-centre qui reste l’option de De Zerbi, coach marseillais.

Surtout après que l’ancien Lensois a été décevant lors de la deuxième sortie olympienne contre Reims au Vélodrome (2-2) avec plusieurs occasions vendangées, le tandem Longoria-Benatia, qui cherchait un avant-centre, a accéléré la recherche. En effet, Marseille a ciblé Neal Maupay (Everton), Antonio Sanabria (Torino), Martín Satriano (Inter Milan), Mostafa Mohamed (Nantes) ou encore Memphis Depay (libre).

Accord conclu, Maupay attendu à l'OM ce jeudi

Intéressé par le profil du joueur, l’Olympique de Marseille a discuté avec Everton pour obtenir Neal Maupay en prêt avec option d’achat. Mais les Toffees ont rejeté ladite offre, souhaitant uniquement vendre leur joueur dont le contrat expire en juin 2025. Ne disposant plus d’assez de moyens pour satisfaire les 8 millions d’euros demandés par les Anglais, l’OM a convaincu ces derniers, qui ont fini par céder.

A en croire les informations rapportées par L’Equipe et confirmées par Fabrizio Romano, ce jeudi, l’Olympique de Marseille et Everton FC ont conclu un accord pour le prêt avec option d'achat obligatoire de 4 millions d’euros pour l’avant-centre français de 28 ans. Le natif de Versailles est attendu dans le Sud de la France ce jeudi soir pour régler les derniers détails et signer un contrat de quatre ans, jusqu’en 2028.

Faut-il rapporter la formation anglaise a inclus une clause de revente de 20 % dans le contrat de Neal Maupay avec l'Olympique de Marseille.