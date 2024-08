Mercato OM, Everton fixe un prix pour Neal Maupay

Tottenham vs Everton

L’OM connait désormais le montant à débourser pour chiper Neal Maupay des mains d’Everton, cet été.

L’Olympique de Marseille continue toujours de faire ses emplettes sur le marché des transferts. Après avoir bouclé une dizaine de recrues, le club provençal ne veut surtout pas s’arrêter et s’intéresse à d’autres cibles. L’OM vise notamment un nouvel attaquant et a jeté son dévolu sur Neal Maupay. Mais pour s’offrir l’attaquant français, il faudra sortir le chéquier et s’aligner sur les exigences financières d’Everton.

L’OM fonce sur Neal Maupay

L’OM se montre très actif sur le marché des transferts, cet été. Le club marseillais a déjà recruté pas moins de dix joueurs dont Lilian Brassier, Ismael Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Valentin Carboni, Derek Cornelius, Jeffrey De Lange, Geronimo Rulli, Elye Wahi et Jonathan Rowe.

Le dernier cité dont l’arrivée a été officialisée vendredi était d’ailleurs l’une des dernières priorités estivales de l’OM qui voulait d’un ailier gauche. En plus de cela, Marseille souhaite également recruter un milieu de terrain et un nouvel avant-centre. Ce dernier chantier est devenu une nécessité après la grave blessure de Faris Moumbagna. C’est ainsi que l’OM a activé la piste Neal Maupay. Mais c’était sans compter sur l’obstacle Everton.

Everton réclame une forte somme à l’OM pour Maupay

L’Olympique de Marseille n’a pas mis du temps à passer à l’attaque pour Neal Maupay avec une proposition de prêt avec option d’achat. Mais cette première offre a été rejetée par Everton qui souhaite plutôt un transfert sec de son attaquant dont le contrat prend fin à l’été 2025.

En outre, Le 10 Sport révèle ce vendredi que les Toffees réclameraient 8 millions d’euros avant de céder Neal Maupay. Une somme qui risque de faire réfléchir l’Olympique de Marseille qui a déjà trop dépensé, cet été. De son côté, l’ancien joueur de Brighton aurait envie de rejoindre l’OM même s’il n’existe encore aucun accord entre son clan et le club phocéen. Affaire à suivre…