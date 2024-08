Mercato, l’OM a identifié le remplaçant de Faris Moumbagna

Marseille vs Reims

La blessure de Faris Moumbagna change complètement les plans de l’Olympique de Marseille.

Alors que l’Olympique de Marseille était concentré sur la recherche d’un ailier gauche et un milieu de terrain pour clore son mercato, le club du Sud de la France se voit contraint à un changement de plan aux derniers moments, surtout avec la blessure de son avant-centre camerounais, Faris Moumbagna.

L’OM cherche un avant-centre

Le mercato marseillais est loin d’être terminé. Samedi dernier, le club du Sud de la France était en déplacement à Brest pour son premier match de la saison en Ligue 1. Les compétitions nationales étant la priorité des Phocéens après avoir fini 8e du championnat la saison écoulée, Marseille a démarré fort avec une écrasante victoire contre les Bretons (1-5).

Mais le club basé dans les Bouches-du-Rhône a perdu son avant-centre camerounais, Faris Moumbagna. Les nouvelles ne seraient pas bonnes pour l’ancien de Bodo/Glimt, qui devrait être victime d’une rupture du ligament croisé. Si une absence longue durée est redoutée en interne pour le Lion Indomptable, l’OM s’est mis à la recherche d’un autre avant-centre pour en faire la doublure d’Elye Wahi, qui a signé cet été en provenance de Lens.

Satriano dans le viseur de l’OM

N’ayant plus une situation financière stable après les recrutements de ses recrues estivales, l’Olympique de Marseille veut faire venir cet avant-centre en prêt. Et un nouveau nom est sorti à La Commanderie. Et Marseille regarde toujours dans l’effectif de l’Inter Milan.

A en croire les informations de Foot Mercato, la direction phocéenne s’est penchée sur le jeune avant-centre uruguayen de l’Inter Milan, Martín Satriano. Revenu de son prêt du Stade Brestois cet été, le joueur de 23 ans pourrait retrouver la Ligue 1, mais cette fois-ci sous la tunique olympienne. Mais Longoria et ses collaborateurs auront à concurrencer Getafe (LaLiga) Brest (Ligue 1) qui veut faire revenir le joueur, qui est sous contrat jusqu’en 2027 avec les Nerazzurri. Mais le média sportif indique Satriano fait de l’OM sa priorité.