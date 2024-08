Face au flop Wahi, l’OM vise une star mondiale pour son attaque !

L’OM ne compte pas se contenter du seul Elye Wahi comme renfort pour le poste de numéro 9.

L’OM a déjà signé dix nouveaux joueurs depuis l’entame du mercato estival. Et il se peut fort qu’il y en ait une onzième avant le 1er septembre prochain. Et le club phocéen vise du très lourd pour son attaque.

L’OM n’en a pas encore fini avec les renforts

Marseille a déjà enrôlé Mason Greenwood, Jonathan Rowe et Elye Wahi pour redevenir performant dans son secteur, et pallier notamment les départs de Pierre-Emerick Aubameyang, d’Iliman Ndiaye et de Vitinha. Néanmoins, les Olympiens ne comptent pas s’arrêter là.

Ces dernières heures, la piste Mostafa Mohamed de Nantes avait été évoquée. Mais, elle s’est refermée aussitôt ouverte et le duo Longoria – Benatia a été contraint d’explorer d’autres options.

L'article continue ci-dessous

A en croire ce que révèle Le Quotidien Du Sport, l’intérêt de Marseille se porte désormais vers Memphis Depay. Le Néerlandais se trouve en disgrâce à l’Atlético Madrid et les responsables phocéens pensent sérieusement pouvoir l’attirer au Vélodrome.

Getty

Une ex star de l’OL à Marseille ?

« Depay est attiré par l’ambiance exceptionnelle du Stade Vélodrome et serait excité à l’idée de se frotter à la pression marseillaise. Pour le séduire, tout en lui demandant de faire des sacrifices sur son salaire, Mehdi Benatia aurait mis en place un système d’intéressements, avec une grosse prime en cas de qualification pour la Ligue des Champions », révèle média français.

Reste à savoir comment les supporters marseillais accueilleraient un tel renfort, puisque Depay est estampillé l’OL. L’international batave a d’ailleurs souvent fait mal à leur équipe lors des Olympicos. En 2018, il avait douché l’enceinte du Vélodrome en signant le but de la victoire des Gones lors des derniers instants de la partie.

Si l’OM s’est tourné vers Depay c’est peut-être aussi parce qu’il n’est pas totalement satisfait de ce qu’apporte Wahi. L’ancien lensois a signé une prestation catastrophique dimanche dernier contre Reims, ce qui lui a valu les sifflets de l’enceinte marseillaise ainsi que beaucoup de critiques dans la presse.