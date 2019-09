Busquets s'amuse des comparaisons entre Sterling et Messi

Le milieu de terrain catalan juge que les deux joueurs sont à des années lumière l'un de l'autre, et qu'une comparaison n'a pas du tout lieu d'être.

Le milieu de terrain de Barcelone, Sergio Busquets, estime que Raheem Sterling ne mérite pas d'être comparé à Lionel Messi.

L’attaquant de s'est montré très brillant avec son club et son pays au cours des douze derniers mois. Jamie Carragher, consultant pour Sky Sports et ex-joueur de , a été séduit par ses performances, à tel point qu'il en a fait le favori pour combler le vide que pourraient laisser Lionel Messi et/ou Cristiano Ronaldo après leur départ à la retraite.

Un avis qu'on ne partage pas vraiment du côté de la Catalogne. Sergio Busquets, par exemple, pense que Sterling n'en a pas encore fait assez pour voir son nom associé à ces deux superstars et qu'une telle comparaison pourrait surtout avoir un effet négatif sur le joueur. "Sterling est un joueur avec un très bon profil et un grand potentiel. Mais le comparer à Leo Messi semble très exagéré et peu positif pour le joueur ", a confié le milieu espagnol au journal The Mirror. "Ce qui est vrai, c’est que chacun joue un très grand rôle dans son club. C'est un bon joueur et il peut aussi avoir beaucoup d'influence sur l'équipe nationale anglaise. "

Sterling, qui n'a que 24 ans, a marqué 17 buts et assuré 10 "assists" pour City dans le championnat la saison dernière et a déjà scoré à cinq reprises cette saison. Son rendement avec les Three Lions a été tout aussi impressionnant puisque l'attaquant anglais a signé six réalisations et offert quatre passes décisives en quatre matches de qualification pour l' .

Les chiffres donnent le vertige. Cependant, et à l'instar de Busquets, Pep Guardiola, le manager de City, a essayé de calmer les attentes et préserver son joueur en mettant fin au débat. "Je suis tellement heureux pour lui, pour sa façon de jouer ici et pour l'équipe nationale, mais j'espère qu'il ne lira pas et n'écoutera pas ce genre de choses, a-t-il lâché. Personne ne peut comparer se avec Cristiano ou Messi. Je ne sais pas s’il est le meilleur en . Depuis que nous sommes ensemble, et pas que maintenant, il a été incroyable avec son éthique de travail. C'est un gars sympa et je suis ravi pour lui. "