Mourinho : "Messi a fait de moi un meilleur entraîneur"

Messi n'a certes jamais joué sous les ordres du technicien portugais, mais ce dernier considère tout de même qu'il a fortement influencé sa carrière.

José Mourinho s'est dit reconnaissant envers Lionel Messi pour lui avoir permis de sans cesse chercher à s'améliorer et devenir ainsi un meilleur entraîneur. Même si le natif de Rosario n'a jamais évolué sous les ordres du Portugais, les deux hommes ont été opposés à de multiples reprises - notamment lorsque Mourinho occupait le banc du .

Le technicien de 56 a estimé qu'il était redevable envers le quintuple Ballon d'Or pour l'avoir toujours forcé à se dépasser lors de ces confrontations. "Je dis toujours que je dois beaucoup à mes joueurs, mais également à ceux qui ne l'ont pas été mais qui m'ont posé des problèmes", a ainsi déclaré le Special One à EFE.

"Par exemple, Messi n'a jamais joué dans mon équipe, mais il a joué contre moi et il a fait de moi un meilleur entraîneur en m'obligeant à préparer les matches [pour l'arrêter]. Quand je parle de Messi, je parle aussi de tous les grands joueurs que j'ai affronté."

Mourinho n'a pas retrouvé de banc de touche depuis son éviction de en décembre dernier. Ce qui ne l'empêche pas de donner son avis et ses pronostics sur la . "Au début de la saison, je disais que [Manchester] City, et allaient se battre pour le titre.

"Je peux prendre un léger risque et dire que Tottenham est la troisième meilleure équipe du championnat et que City et Liverpool vont se battre pour le titre. Ce sont les deux équipes les plus fortes. Je pense que Tottenham est un peu derrière.

"Ensuite, , Manchester United et doivent se battre pour la quatrième place mais ils devront regarder derrière avec un peu d'inquiétude parce qu'avec les investissements d' et Leicester, ils peuvent pousser pour être dans le top 6. La Premier League était un championnat où cinq ou six équipes étaient en course pour le titre. Mais cette année, c'était évident que cela se jouerait entre deux équipes, au maximum trois."