Burnley-Manchester United (0-2), MU et Martial enchainent

Manchester United a obtenu un deuxième succès lors de la période des fêtes en disposant de Burnley. Anthony Martial lui a offert les trois points.

n’a pas raté son déplacement à ce samedi à l’occasion de la 19e journée de . Quelques jours après s’être aisément défaits de (4-1), les Red Devils ont confirmé en l’emportant 2 à 0 à Turf Moor. Anthony Martial et Marcus Rashford ont encore frappé. L’attaquant français est en grande forme en ce moment, avec trois réalisations réussies en deux parties.

On jouait la 44e minute lorsque l’attaquant français a délivré les siens face aux Clarets. Après un ballon habilement récupéré par Andreas Pereira, il a surgi dans la surface dans le dos des défenseurs avant de tromper tranquillement le portier adverse. Un but d’un vrai avant-centre. Rien de surprenant pour un joueur en pleine confiance et qui est désormais aligné systématiquement en pointe par son coach.

Martial a manqué le doublé

Martial aurait pu s’offrir un doublé en seconde période s’il avait bien négocié un face à face contre Pope. Mais, fatigué, il a manqué de lucidité, effectuant un dribble de trop au lieu de conclure. L’ancien monégasque a aussi vu une réalisation pour cause de hors-jeu. Des opportunités non converties qu’il n’a cependant pas eu à regretter. Son équipe a tenu bon jusqu’au bout, assurant par la même occasion son premier clean sheet depuis 14 rencontres. United n’a même essuyé qu’un seul tir cadré tout au long de la partie. En fin de partie, et après une petite frayeur subie derrière, en conclusion d’un contre express, les visiteurs se sont offert le luxe de doubler la mise grâce à Rashford.

10 - Anthony Martial has been directly involved in 10 goals in his 13 Premier League starts this season. Composed. pic.twitter.com/n8LF1Asrij — OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2019

Cette victoire mancunienne est parfaitement méritée. Elle confirme le regain de forme de cette formation, désormais cinquième au classement général. C’est encourageant, d’autant plus que Paul Pogba n’était pas de la partie. L’international tricolore a été laissé au repos par son coach après avoir disputé environ 75 minutes en l’espace d’une semaine. « La Pioche » a certainement été préservé pour le déplacement à , prévu mercredi prochain.