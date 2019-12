Solskjaer explique l'absence de Pogba face à Burnley

Paul Pogba ne figurait pas sur la feuille du match, ce samedi face à Burnley. Son coach mancunien a expliqué pourquoi.

Le patron de , Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que Paul Pogba n'était pas prêt à jouer trois matchs consécutifs et avait été écarté de l'équipe pour le choc de samedi contre par précaution.

Pogba était entré comme remplaçant lors de la deuxième mi-temps pour la victoire 4-1 sur le lendemain de Noël à la suite d'une sortie de 26 minutes contre le week-end d'avant. Face aux Hornets, c'était sa première apparition en match de compétition depuis fin septembre en raison d'un problème de cheville persistant.

Le milieu de terrain Scott McTominay ayant subi une blessure au genou contre Newcastle, on s'attendait à ce que Pogba joue un rôle plus important contre les Clarets. Cependant, l'international français n'a même pas été retenu parmi les remplaçants pour l'affrontement contre l'équipe de Sean Dyche. Le nom de Pogba continue d'alimenter la rubrique des transferts et certains avaient émis l'hypothèse que son absence pourrait être liée à un transfert en janvier. Il n'en est rien.

Solskjaer, qui a régulièrement minimisé les spéculations concernant l'avenir de Pogba, a déclaré que son absence était uniquement due à la protection de sa condition physique. "C'est un choix de dernier moment. Certains joueurs ont beaucoup joué. On a des jambes plus fraiches", a déclaré Solskjaer. "Paul a disputé deux matchs dernièrement alors qu'il était absent depuis un certain temps, donc on a pensé que ce n'était bon pour lui de jouer aujourd'hui."