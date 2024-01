Burkina Faso - Mauritanie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Burkina Faso joue la Mauritanie, mardi, dans le cadre de la 1ère journée de la phase de groupes de la CAN 2023. Les dernières infos ici.

Depuis ce samedi 13 janvier 2024, l’Afrique vibre aux couleurs de la prestigieuse compétition continentale regroupant ses diverses nations de football. Si la Côte d’Ivoire (pays hôte) a confirmé en s’imposant d’entrée contre la Guinée Bissau (2-0), d’autres grandes nations ont eu de la peine pour leurs débuts. C’est le cas du Nigéria (1-1) contre la Guinée Equatoriale et de l’Egypte face au Mozambique (2-2) ainsi que le Ghana battu par le Cap-Vert (1-2). Un des favoris, le Burkina Faso fait son entrée en lice contre la Mauritanie, mardi, au Stade de Bouaké.

Burkina, mieux faire que ses débuts au Cameroun

Demi-finaliste de la dernière édition jouée au Cameroun, le Burkina Faso fait son entrée en compétition ce mardi 16 janvier pour le compte de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, qui se joue en Côte d’Ivoire. Si les hommes de Hubert Velud avaient été battus d’entrée par le Cameroun (1-0) pour leur entrée en lice il y a deux ans, ceux-ci envisagent de faire une belle entame cette année. Après un stage de préparation mitigé, notamment avec une défaite contre l’Iran (2-1) et une victoire contre la RD Congo (1-2), les Étalons estiment se défaire des Mourabitounes, ce mardi.

De son côté, la Mauritanie, qui a été éliminée en phase de groupes lors de la précédente édition de la CAN avec zéro but marqué et zéro point acquis, tentera de faire beaucoup mieux cette année. Pour réussir leur mission, les hommes encadrés par le sélectionneur Amir Abdou ont effectué une mise au vert contre les Aigles de Carthage de la Tunisie, qui s’était soldée sur un score de parité (0-0). Une confiance avant le début de la compétition.

Horaire et lieu du match

Burkina Faso – Mauritanie

1er tour de Coupe d’Afrique des Nations (Groupe D)

Lieu : Stade Bollaert

A 15h française

Les compos probables du match Burkina Faso – Mauritanie

Burkina Faso : H. Konaté – B. Touré, A. Ki, A. Nagalo, I. Dayo – A. Guiabre, A. Guira, S. Yago, M. Banguré – M. Konaté, A. Tapsoba

Mauritanie : B. Niasse – Mohamed El Abd, B. N’Diaye, L. Ba, A. Abeid, O. Gassama, A. Mahmoud – I. Thiam, A. Koita, S. Amar – H. Tanjy

Sur quelle chaîne suivre le match Burkina Faso – Mauritanie

La rencontre entre le Burkina Faso et la Mauritanie sera à suivre ce mardi 16 janvier 2024 à partir de 15 heures sur BeIN Sport 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.