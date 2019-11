Bundesliga - Marcus Thuram : "L'équipe de France est un objectif"

L'attaquant s'éclate au Borussia M'gladbach depuis le début de la saison, au point d'attirer l'attention de Didier Deschamps.

Marcus Thuram a franchi un palier cette saison. Le jeune attaquant a quitté pour rejoindre la et le Borussia M'gladbach, leader du championnat allemand dans le sillage d'un Thuram particulièrement inspiré.

De quoi attirer le regard de Didier Deschamps, qui a récemment reconnu qu'il suivait la progression de celui qui a pris part à l'Euro avec les Espoirs en juin dernier. Interrogé par Téléfoot si les Bleus constituaient un objectif à court ou long terme, l'intéressé s'est montré déterminé.

"L'équipe de ? C'est un objectif tout court. On peut pas avoir la prétention de fixer un temps, c'est le graal pour n'importe quel joueur français, a-t-il confié. Quand l'équipe de France viendra, je la prendrai."

"Gagner la ? Tous les ans c'est possible"

Pas forcément pressé de rejoindre les Bleus, le jeune buteur se montre toutefois ambitieux quand il s'agit de gagner des titres avec son club. "La Bundesliga est le trophée qui me fait le plus rêver. La gagner cette saison ? Tous les ans c'est possible, sinon on commence pas la saison."

Enfin, l'ancien guingampais est revenu sur son choix de traverser le Rhin l'été dernier malgré un intérêt de l'OM et de son nouvel entraîneur, André Villas-Boas. "C'est rien contre Marseille, c'est juste que j'avais déjà fait mon choix. Dans ma tête c'était clair, je voulais rejoindre M'gladbach." Un choix qui s'avère pour l'heure payant.