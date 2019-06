Buffon dans le viseur du Barça ?

Selon les informations de Sky Sport Italie, Gianluigi Buffon serait courtisé par le Barça pour devenir numéro 2.

Gianluigi Buffon (41 ans) ancien gardien légendaire de la Turin, quittera le Paris Saint-Germain, lorsque son contrat expirera à la fin du mois de juin, après une année contrastée passée du côté du Parc des Princes.



Selon Sky Sport semblerait que Barcelone recherche un nouveau gardien de but numéro 2 en raison du départ possible de Jasper Cillessen, qui a dû se contenter de quelques matches de cette saison.



Buffon aurait par ailleurs des offres venues du , de la , de l' et de la et serait considéré comme une option par les dirigeants du Barça pour être la doublure de Marc André Ter Stegen.



Buffon ne serait intéressé par un transfert dans la Super League chinoise selon cette même source.