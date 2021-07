Buffon : "Avec Parme, je peux jouer pendant encore quatre ou cinq ans"

Le légendaire gardien italien de 43 ans est de retour dans le club de ses débuts, à Parme, et se voit bien prolonger encore l'aventure.

L'Italie a réalisé un merveilleux Championnat d'Europe, remportant sa deuxième couronne continentale après celle décrochée en 1968 La personne qui connaît le mieux l'équipe nationale italienne est Gigi Buffon qui, au micro de Sky Sport, a parlé de l'exploit italien.

"Chiellini et Bonucci ne sont certainement pas des surprises, ce sont des points de référence. Toute équipe nationale a besoin d'expérience, de solidité et de ces certitudes que certains joueurs vous donnent. Je pense que Verratti est un champion et que Jorginho est un joueur de très haut niveau, donc à mon avis les vraies surprises ont été sans aucun doute Chiesa et Donnarumma."

Une telle confiance dans les qualités de Donnarumma qu'il ne doit pas se fixer de limites. "Il est fort, pour moi il a tout le potentiel pour viser le Ballon d'Or", poursuit Buffon, avant d'évoquer l'avenir d'une Juve qu'il vient tout juste de quitter.

"La Juve a ce qu'il faut pour gagner à nouveau le Scudetto. En pensant à l'année dernière, nous parlons souvent de déception malgré les succès en coupe d'Italie et en Supercoupe. Cela est dû au fait que les attentes étaient très élevées. On demandera à Allegri de gagner à nouveau le Scudetto et personne ne sait mieux que lui ce dont la Juve aura besoin pour se remettre sur pied."

Buffon, quant à lui, a décidé de poursuivre l'aventure à Parme et ne doute pas de sa réussite. "A mon âge, je n'ai aucun doute sur le fait que je suis encore un gardien performant. Je suis convaincu que je peux faire de bonnes choses pendant les quatre ou cinq prochaines années, parce que physiquement je suis bien et parce que j'ai acquis une expérience importante.

"Je n'ai aucun doute sur les performances. Vous avez des doutes : si vous faites un choix qui ne vous réchauffe pas vraiment le cœur ou l'âme, vous risquez de faire une mauvaise impression à un certain âge. Ce n'est pas ce que je pensais quand j'ai choisi de retourner à Parme. Ce club avait toutes les bonnes caractéristiques pour me permettre de réussir ce dernier défi."