Bruno Génésio, son nouveau club enfin connu !

Parti de Rennes il y a quelques semaines, Bruno Génésio ne restera longtemps au chômage. Un géant européen veut le récupérer.

Bonne nouvelle pour Bruno Génésio en cette fin d’année 2023. Après avoir pris la décision de quitter la barre technique du Stade Rennais il y a environ un mois et demi, le technicien français pourrait reprendre du service.

Génésio jette l’éponge à Rennes

N’arrivant plus à porter le Stade Rennais à la victoire, Bruno Génésio a décidé de quitter son poste d’entraîneur des Rouge et Noir. Déjà battus par l'OGC Nice (2-0), les Rouge et Noir ont été surpris par l’Olympique Lyonnais. En effet, le Stade Rennais s’était incliné sur le score de 0-1 devant les Gones, qui avaient ainsi obtenu leur première victoire de la saison. Une défaite, qui avait mis en doute l’ex-coach rennais, Bruno Génésio, qui s’était inquiété pour sa place au sein du club breton.

Finalement, il a fini par quitter le navire. « Le Stade Rennais F.C salue son parcours en Rouge et Noir, le remercie pour le travail accompli et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », avait écrit le club breton dans un communiqué en novembre.

Génésio très proche de la Turquie

Désormais libre de tout engagement après son départ du Stade Rennais, le technicien français peut signer en faveur d’un club de son choix. Et la Turquie semble être la prochaine direction de Génésio, qui était cité du côté de l’Olympique Lyonnais récemment.

A en croire les informations de la presse sportive turque, notamment Fanatik et Sports Digitale, l'entraîneur de 57 ans est tout proche de rejoindre Besiktas. Un contrat d'un an et demi avec une saison supplémentaire aurait été proposé par le club stambouliote au technicien français. Lesdits médias évoquent qu’un accord serait proche entre les parties concernées. Le vice-président du club turc, Hüseyin Yücel, fera le déplacement à Monaco dans les prochaines heures pour finaliser les négociations avec l’ancien coach de Beijing Guoan (D1 Chine).