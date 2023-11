Nice – Rennes : Le Gym reprend son fauteuil de leader (2-0)

Nice recevait Rennes ce dimanche à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Score final, 2-0.

L’OGC Nice et le Stade Rennais étaient aux prises à l’Allianz Riviera ce dimanche pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. La rencontre s’est soldée par une victoire des Aiglons (2-0) qui reprennent leur fauteuil de leader.

De l’envie des deux côtés

Le match a commencé avec une intensité et une pression du côté des deux équipes. Képhren Thuram manquait d’ouvrir le score d’entrée de jeu pour Nice et voyait sa frappe fuir le cadre (3e). 4e minute, Ludovic Blas répondait aux Aiglons suite à un centre de Truffert mais son tir a été stoppé par le dernier rempart niçois, Marcin Bulka. Les deux équipes vont se rendre coup pour coup mais c’est Nice qui s’offrait le plus d’occasions.

Nice plus en réussite

Après un nouveau raté de Képhren Thuram (40e), le Gym sautait enfin le verrou rennais. Jérémy Boga ouvrait le score pour Nice d’un tir du pied du droit juste avant la mi-temps (1-0, 45e). Les Aiglons prenaient ainsi l’avantage au tableau d’affichage. Nice et Rennes vont rejoindre les vestiaires sur ce score. En deuxième mi-temps, Nice revenait avec plus d’engagements et montrait un visage encore plus dangereux. Malheureusement, Hicham Boudaoui butait sur Mandanda (45e). Il sera suivi par Gaëtan Laborde, qui manquait le cadre par deux fois (46e, 49e).

Rennes étouffé

Le Stade Rennais est dépassé par la tournure du match tant les Aiglons mettaient encore plus de pressions sur leurs buts. Très dangeureux, Nice va payer son excès d’engagement. A la 75e, Youssouf Ndayishimiye écopait d’un carton rouge après l’intervention de la VAR et laissait ainsi ses coéquipiers à 10. En supériorité numérique durant le dernier quart d’heure, Rennes parvenait enfin à se créer des occasions franches. Mais Amine Gouiri ne fructifiait pas une double occasion à la 76e et manquait d’égaliser au score.

Le Gym plie le match

Les Bretons n’arriveront pas à faire trembler les filets. Mais Nice, visiblement pas satisfait, faisait le break dans les dernières minutes de la rencontre sur un CSC de Mandanda après un ballon de Sofiane Diop sur la barre transversale (2-0, 87e). Le score restera inchangé jusqu’au coup de sifflet final de M. Turpin. Grâce à cette victoire, Nice (25 pts) reprend un point d’avance sur le PSG (24 pts) et retrouve son fauteuil de leader de Ligue 1. A noter que les deux équipes ont terminé à 10 après l’exclusion de Warmed Omari à la 85e minute.