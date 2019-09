Bruno Genesio commente la spirale négative de l'OL

L'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais a livré son regard sur les mauvais résultats actuels du club.

Sept matches consécutifs sans le moindre succès, un manque de réussite flagrant quand ce n'est pas un niveau de jeu inquiétant, l'Olympique Lyonnais de Sylvinho traverse une période délicate.

Après deux succès impressionnants en , l'OL est en quête de rebond et la semaine à venir s'annonce décisive pour le club rhodanien, qui se déplace à Leipzig mercredi, en , avant d'affronter Saint-Etienne dimanche pour le derby.

Bruno Genesio a livré son regard sur cette période creuse.

"Si le projet de jeu existait pendant les deux premiers matchs, c'est qu'il y a eu quelque chose", a expliqué Genesio, qui officie au Beijing Guoan, dans des propos accordés à beIN SPORTS. "Il y a eu un enchaînement de mauvais résultats, peut-être que l'équipe a perdu confiance et qu'elle a besoin de faire une série. Le plus difficile, c'est de sortir de la spirale négative. Lorsqu'on est dans des séries comme ça où l'on ne gagne pas pendant 6-7 matchs, c'est le plus difficile."

"Le but (encaissé contre ), c'est l'illustration qu'ils n'ont rien pour eux. C'est un match qu'ils doivent gagner, ils ont des occasions, Lafont fait des arrêts. Le match n'a pas été extraordinaire mais ils doivent le gagner. Non seulement ils ne le gagnent pas, mais ils le perdent sur un coup du sort. C'est gaguesque de prendre un but comme ça".