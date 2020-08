Mercato - Accord trouvé entre Manchester United l'Ajax pour Van de Beek

Les Red Devils sont sur le point de recruter le milieu de terrain néerlandais de l'Ajax Amsterdam pour un montant d'environ 45 millions d'euros.

se rapproche de la signature du milieu de terrain de l' , Donny van de Beek, après avoir conclu un accord sur le montant de l'opération avec les géants néerlandais.

Il est entendu que l'accord vaut environ 40 millions de livres (45 millions d'euros) et que le joueur de 23 ans est sur le point de devenir la première signature d'Ole Gunnar Solskjaer lors de cemercato d'été, une fois que les conditions personnelles et un examen médical seront terminés.

United surveille l'international néerlandais depuis un certain temps, car il cherche à renforcer ses options de milieu de terrain et a renforcé son intérêt lorsqu'il est apparu clairement que Van de Beek souhaitait un transfert à Old Trafford. Des rapports ont fait état d'un intérêt tardif de la part de , mais il est entendu que United a toujours été en pôle.

Plus d'équipes

Le patron de l'Ajax, Erik ten Hag, a alimenté les spéculations sur le fait que Van de Beek était sur le point de quitter le club lorsqu'on lui a demandé de faire le point sur son transfert avant le choc amical avec l' , samedi. Un match que le milieu de terrain avait manqué.

"Il y a eu des développements qui nous ont fait décider de le garder en dehors de l'équipe d'aujourd'hui, avait déclaré Ten Hag à Ziggo Sport. Nous verrons ce qui se passera. Nous ferons une annonce dès qu'il y aura un peu de clarté."

United avait espéré que Jadon Sancho serait le premier à signer cet été, mais le climat économique difficile, dû aux effets de la pandémie de coronavirus, les empêche de conclure un accord avec le pour l'ancien jeune de .

Dortmund demande toujours une somme de 120 millions d'euros pour son international anglais, mais United estime que ce chiffre n'est pas réaliste étant donné l'état de leurs finances en raison de l'impact du Covid-19.

L'article continue ci-dessous

Il est entendu que United a été frustré par le rythme des discussions avec la partie allemande, qui a pris la décision inhabituelle d'utiliser un agent tiers pour discuter de l'accord.

Les salaires des joueurs et les honoraires des agents continuent de poser un problème dans les négociations, et United se méfie de faire la même erreur qu'avec Alexis Sanchez, lorsque son énorme salaire de 560 000 £ par semaine a fini par déchirer toute la structure salariale du club après son arrivée d' en janvier 2018.

Le vice-président exécutif Ed Woodward a toujours averti que ce serait une période de transfert "difficile", mais le club est toujours désireux d'investir dans l'équipe, car Solskjaer cherche à tirer parti de sa troisième place de la saison dernière, qui lui a permis de revenir en .