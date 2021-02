Bruno Fernandes prévoit de passer "de nombreuses années" à Manchester United

Le meneur de jeu portugais a été une révélation depuis son arrivée en Angleterre en janvier 2020 et il se fixe déjà des objectifs à long terme.

Bruno Fernandes a mis tout le monde sans poche du côté de Manchester United et dans le football anglais. Bruno Fernandes a fêté sa première année au service de Manchester United et dit qu'il prévoit de passer "de nombreuses années" à Old Trafford. Le meneur de jeu portugais a été recruté par les Red Devils le 29 janvier 2020 du Sporting CP au Portugal, après avoir été courtisé par plusieurs grands clubs européens dont Tottenham et le Real Madrid.

Peu de gens savaient à quoi s'attendre de ce recrutement à cette époque, mais la foi de Manchester United a été récompensée par Bruno Fernandes qui a joué à un niveau exceptionnel au cours de sa première année en Angleterre. Il n'a pas été en mesure de leur permettre de prendre les trois points lors de sa dernière sortie, les Red Devils faisant un match nul 0-0 à Arsenal, mais il a promis qu'il y allait encore faire de belles choses chez les Red Devils.

"Ce n'est certainement pas le résultat que je voulais célébrer ma première année en tant que Red Devil, mais nous continuerons à travailler pour nous améliorer", a déclaré Bruno Fernandes sur les réseaux sociaux à la suite du match fermé sans but dans le nord de Londres. "C’est un honneur absolu de jouer au football avec l’insigne de Manchester United sur ma poitrine".

"L'histoire de ce club de football s'est construite au fil des victoires, de nombreuses victoires. Je suis venu ici pour aider à perpétuer cet héritage, et je ne me reposerai pas tant que je ne le ferai pas. Je tiens à remercier tous les fans pour votre soutien exceptionnel. Espérons que ce n'était que la première de nombreuses années ensemble. Gloire, gloire Manchester United !", a ajouté le Portugais, élu de nombreuses fois meilleur joueur du mois en Premier League.

Des questions ont été posées sur le bilan de Bruno Fernandes contre les autres membres du big six depuis son arrivée à Manchester United, le joueur de 26 ans ne se montrant pas souvent décisif lors des matches les plus importants. Il a également disputé cinq matchs de Premier League sans marquer le moindre but, néanmoins malgré l'absence de but, les Red Devils se dirigeaient vers le haut du classement en championnat.

L'international portugais a cependant réussi 28 buts et 18 passes décisives au cours de ses 12 premiers mois à Old Trafford et a battu des records au cours d'une année productive. Solskjaer n'a aucune inquiétude concernant sa supposée baisse de forme et continuera à s'appuyer fortement sur Fernandes alors que les Red Devils se préparent pour une autre grande semaine qui offrira des matchs consécutifs à domicile contre Southampton et Everton.