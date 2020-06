"Werner aurait été parfait pour Manchester United"

L'ancien milieu de terrain des Red Devils pense que Timo Werner aurait été un excellent renfort pour la formation de Solskjaer.

Timo Werner aurait été "parfait" pour , clame Owen Hargreaves. est salué de toutes parts en ce moment pour avoir réussi à mettre la main sur ce buteur allemand, et l'ancien international anglais pense que les Red Devils auraient été bien inspirés de se positionner sur ce dossier.

Même si ce n'est pas encore complètement officiel, les Blues devraient récupérer Werner contre un montant de 60M€ seulement. Et Hargreaves est surpris que United n'ait pas cherché à devancer son rival de vu qu'il s'agit d'un attaquant prolifique et que c'est exactement ce qui manque aujourd'hui à ce club.

L'ancien milieu de terrain des Red Devils, qui surveille de près la après avoir joué pendant de longues années au Bayern, a déclaré à BT Sport au sujet de Werner: "Et bien, je pense qu'il est parfait, je pense qu'il aurait pu être parfait pour Man United également. mais je pense que c'est génial pour Frank Lampard et Chelsea. Un buteur aguerri. Et ce qui est important je pense, c'est parce qu'il parait complémentaire avec Tammy Abraham (...) Mais c'est une formidable signature pour Chelsea".

De manière générale, Hargreaves est séduit par ce qu'est en train de bâtir le club londonien : "Pour accompagner [Hakim] Ziyech et tous ces formidables jeunes joueurs, je pense que Chelsea construit quelque chose. Ils ne viseront peut-être pas la PL la saison prochaine, mais dans deux ou trois ans si. Encore une fois, c'est une superbe signature et je pense que les fans de Chelsea vont l'aimer."